Le skin a tema Star Wars – The Mandalorian potrebbero arrivare nella stagione 5 di Fortnite, stando a delle indiscrezioni che stanno circolando su Twitter.

In particolare il file con l’immagine del Mandaloriano e del Bambino (Baby Yoda) sarebbe emerso in un recente aggiornamento del gioco, lasciando intendere la loro presenza (magari come skin segrete) nella prossima stagione del popolare sparatutto gratuito di Epic Games.

Inoltre una immagine simile è collegata agli asset del prossimo Battle Pass e c’è già chi immagina che Baby Yoda possa essere un Back Bling da agganciare alla skin del Mandaloriano o di qualunque altra scelga il giocatore.

A proposito di Fortnite

Il gioco è stato pubblicato nel 2017 per PC, PlayStation 4 e Xbox One e per Switch nel 2018. Epic Games lo descrive così:

è un gioco multigiocatore gratuito e in continua evoluzione in cui tu e i tuoi amici combattete per rimanere gli ultimi sopravvissuti o collaborate per dare vita al mondo di Fortnite dei vostri sogni. Gioca GRATIS a Fortnite nelle modalità Battaglia reale e Creativa. Scaricalo subito e inizia a giocare. Il download ti consente di acquistare la campagna co-op PvE Salva il mondo.

Aspettando le skin di Mandalorian in Fortnite

In attesa di conferme o smentite sulla presenza delle skin a tema Star Wars – The Mandalorian, possiamo guardare gli episodi della seconda stagione della serie su Disney+ ogni Venerdì:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

L’episodio di questa settimana (il numero 13) potrebbe vedere l’atteso debutto di un Jedi molto amato dagli appassionati.

Acquista il bundle Ride Bene Chi Ride Ultimo per PlayStation 4