Il film di animazione Demon Slayer The Movie: Mugen Train ha venduto un totale di 19.397.589 biglietti per un introito di 25.917.043.800 yen (quasi 209 milioni di euro) in 39 giorni di programmazione nelle sale cinematografiche giapponesi – guadagnando così più di Your Name. di Makoto Shinkai (23,35 miliardi di yen) e il film Disney Frozen (25,03 miliardi di yen), diventando così il terzo film più redditizio di tutti i tempi in Giappone. Solo Titanic (26,2 miliardi di yen) e La Città Incantata (30,8 miliardi di yen) sono riusciti a guadagnare di più al botteghino. Mugen Train è ora anche il secondo film anime più redditizio in Giappone.

Demon Slayer The Movie: Mugen Train è stato proiettato in 38 sale IMAX in Giappone a partire dallo scorso 16 ottobre. Mugen Train è il film ha incassato di più nel primo weekend di programmazione a livello mondiale per il fine settimana del 16-18 ottobre. Il film ha venduto 3.424.930 biglietti e ha guadagnato 4.623.117.450 yen (circa 37 milioni di euro) in Giappone nei primi tre giorni.

Il film ha inoltre venduto 910.507 biglietti e ha guadagnato oltre 1.268.724.700 yen (circa 10 milioni di euro) nel solo giorno di apertura, rendendolo il giorno di apertura con gli introiti più alti di sempre in Giappone.

I membri principali dello staff che ha lavorato precedente anime televisivo sono tornati per il film sequel.

