Mentre la folle guerra di Onigashima e i vari fronti di battaglia si infuocano, uno dei personaggi che potrebbe fare la differenza per la buona riuscita della contesa passato un po’ in sordina per giusti espedienti narrativi, Trafalgar D. Water Law, è finalmente tornato nelle scene del manga di One Piece.

La verità tra gli anni del vuoto e la volontà della “D”.

L’ultimo capitolo pubblicato, il numero 996, lo vede difatti di fronte ad un grande Poneglyph di Wano, ovvero le storiche e misteriose incisioni che raccontano la storia degli anni dimenticati prima che il Governo Mondiale fosse fondato e che insabbiasse tale ricercata verità.

Il capitolo, precisamente, rivela un flashback tra Law e Nico Robin all’interno del quale il primo lascia intendere che è determinato a scoprire il collegamento che coesiste tra la “D.” nel suo nome e la storia degli anni del vuoto.

Il nuovo obiettivo di Law

Law rivela il suo nuovo obiettivo, quindi, di voler scoprire il significato del suo intricato destino.

Il mistero della volontà del clan della “D.” è effettivamente ancora irrisolto e gli appassionati gradirebbero più che mai saperne di più. Questa lettera che dietro di sè nasconde l’ignoto è stata affibbiata a tantissimi personaggi della serie, protagonista compreso, e le aspettative verso Oda-sensei circa la verità sono sempre più frizzanti.

Tuttavia adesso non è ancora tempo di verità poichè, come anticipato, la guerra di Onigashima è sempre più accelerata e l’intervento di Law è oltremodo necessario.

Dove leggere One Piece in Italia

Gli eventi sono narrati nel Capitolo 996 del manga di One Piece disponibile per la lettura gratuita e legale su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia da Star Comics.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 996 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 95 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country ha raggiunto i 951 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

