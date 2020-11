La miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi è alla ricerca di una attrice da affiancare all’iconico Jedi interpretato da Ewan McGregor.

Stando ad alcune indiscrezioni ci sarebbero tre attrici in corsa per il ruolo di “Riley”: si tratta di Naomi Scott (vista nei film Power Rangers, Charlie’s Angel e Aladdin), Thusso Mbedu (The Underground Railroad) e Anula Nalekar.

“Riley” è un nome provvisorio per la parte, a cui si riferisce anche come “Eve”, ed è un personaggio di età compresa tra i 20 e i 25 anni.

Inoltre è emerso che il casting è aperto per altri tre ruoli: Tia (donna trentenne), Harold (bizzarro, comico personaggio maschile tra i 20 e i 30 anni) e Bella (donna quarantenne latino americana); anche questi nomi non sono quelli definitivi.

Obi-Wan Kenobi, a proposito della serie

La serie su Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian), che è anche la produttrice esecutiva insieme a Hossein Amini (The Alienist); Amini scrive la serie insieme a Joby Harold (Edge of Tomorrow, Transformers 2022).

Al momento non si hanno altri dettagli, se non che le riprese partiranno a Marzo 2021 come confermato da Ewan McGregor nei mesi scorsi.

McGregor riprende il ruolo ereditato da Sir Alec Guinness per la trilogia prequel e questa volta Obi-Wan Kenobi sarà più vicino come età a quello visto in Una Nuova Speranza; per l’attore scozzese sarà una sfida avvicinarsi al vecchio “Ben” e un grande onore provare a fingere di essere lui.

Al momento è prevista una sola stagione.

Obi-Wan Kenobi e non solo

Obi-Wan Kenobi è una delle serie in lavorazione sulla scia del successo di The Mandalorian: confermate la serie prequel del film Rogue One – A Star Wars Story e una serie al femminile curata da Leslye Headland — autrice della serie Russian Doll per Netflix.

In produzione, inoltre, c’è la serie animata Star Wars The Bad Batch.

Lucasfilm non ha ancora confermato la stagione 3 di The Mandalorian, che Jon Favreau ha invece già anticipato; si rumoreggia invece su spin-off dedicati a Boba Fett, ad Ahsoka Tano e a Bo-Katan & Cara Dune.

Per quanto riguarda il cinema i prossimi film della saga sono al momento previsti a partire dal 2023.

