Zlatan Ibrahimovic si scaglia contro FIFA 21. Su Twitter, il calciatore del Milan (noto per il suo carisma e il suo spiccato egocentrismo, almeno fuori dal campo) ha accusato EA di aver utilizzato il suo nome e le sue sembianze senza averne mai avuto il consenso.

Questo quanto si legge su Twitter:

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020