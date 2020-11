James Tynion IV sta scrivendo una serie su Gordon?

James Tynion IV, attuale scrittore di Batman, sta lavorando anche ad una serie con protagonista il Commissario James Gordon

Come molti di voi sapranno DC si appresta a rilanciare la sua linea editoriale nei primi mesi del 2021 con l’evento DC Future State facendoci fare un balzo in avanti in uno dei futuri possibile dell’Universo DC – cliccate QUI per i dettagli – ma ovviamente tutti le attenzioni sono rivolte a quello che accadrà dopo.

James Tynion IV, Gordon e la nuova serie

Confermatissimo dopo Joker War, l’arco narrativo culminato con Batman #100 e arrivato dopo la lunga gestione firmata da Tom King, James Tynion IV aveva già lasciato intendere che fosse al lavoro su una seconda serie ambientata nell’universo batmaniano.

Lui stesso aveva infatti parlato del misterioso progetto chiamando in causa il disegnatore Guillem March e le voci di corridoio parlavano quindi o di una miniserie su Punchline, la nuova partner del Joker, oppure un ritorno su Detective Comics che aveva gestito molto bene all’inizio dell’era Rinascita.

Tuttavia una nuova video intervista – che trovate in testa all’articolo – forniscono nuovi dettagli sul futuro impegno dello scrittore.

Ad una domanda diretta Tynion IV ha risposto:

Penso che il giorno in cui verrà svelata le fumetterie saranno davvero contente ma ci sarà anche qualcuno che si lamenterà soprattutto su internet. Quello che sto facendo, lo sto facendo da una prospettiva diverse. Quello che posso dire è che un po’ di persone mi hanno chiesto come si colloca James Gordon nel mio “reset” della mitologia batmaniana. È uno dei miei personaggi preferiti di sempre e il prossimo c’è una grande storia in serbo per lui.

Le dichiarazioni non sembrano sconfessare del tutto la possibilità di un doppio impegno su entrambe le storiche testate batmaniane magari proprio con Gordon o il generale il Dipartimento di Polizia di Gotham protagonista. Non ci resta che attendere.

Lo scrittore ha inoltre confermato che sarà Jorge Jimenez il disegnatore principale su Batman proprio a partire dal 2021 e che ci sono piani per The Magistrate, Peacekeeper One (personaggi introdotti in DC Future State) ma anche ovviamente per Punchline e per il ritorno di Harper Row – personaggio creato da Scott Snyder e Greg Capullo durante i New 52.

Lo scrittore ha sottolineato come quello che vedremo in DC Future State non sarà sconnesso quando le serie regolari torneranno ad essere pubblicate. Per esempio ha citato Red X che apparirà nell’evento ma sarà parte integrante del rilancio dei Teen Titans.

James Tynion IV – l’autore

James Tynion IV ha appena concluso un ottimo ciclo su Batman – Joker War – che ha trovato subito il favore di critica e fan ma sta ottenendo anche un grande successo con la sua serie creator owned Something is Killing the Children – in coppia con il disegnatore italiano Werther Dell’Edera e pubblicata in Italia da Edizioni BD.

Acquistate Something is Killing the Children Volume 1 cliccando QUI