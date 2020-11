Un utente di PS5 è riuscito a eseguire il Metal Gear originale tramite un browser web interno a PlayStation 5. Metal Gear, il primo titolo della lunga serie diretta da Hideo Kojima, è stato pubblicato sulla console MSX2 nel 1987. Il il gioco ha generato una serie di sequel, con la serie che ha raggiunto il culmine con l’uscita di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain del 2015.

Con PS5 di Sony disponibile da quasi due settimane per alcuni giocatori, ci si dovrebbe aspettare che le personalizzazioni inizino a spuntare. Molti giocatori hanno iniziato ad applicare lavori di verniciatura personalizzati alle loro console, conferendo al design bianco puro un bellissimo e unico tocco di colore.

Altri giocatori stanno invece armeggiando con l’hardware PS5 stesso invece del suo case. Fra questi c’è l’utente di Twitter psxdev, il quale è riuscito a far funzionare il Metal Gear originale su una PlayStation 5, utilizzando un emulatore MSX2 online. WebMSX è stato realizzato per funzionare sulla nuova console grazie a un browser web interno che normalmente non è accessibile, ma che può essere utilizzato da una backdoor. L’emulatore è disponibile sui browser Web più comuni, rendendo semplice l’accesso tramite PS5.

There is only one Metal Gear, the original for MSX2. WebMSX under PlayStation 5 internal browser pic.twitter.com/XvOkCmZrGY — bigboss (@psxdev) November 19, 2020

La presenza di un browser web nascosto su PlayStation 5 è stata segnalata poco dopo il rilascio della console, ed è apparentemente ancora accessibile. Esiste un’opzione per collegare la PS5 ad altri servizi online, come Twitter. Tuttavia, cancellare i dati di log-in consentirà l’accesso gratuito all’intero Internet, permettendo quindi agli utenti di utilizzare servizi come WebMSX. Questa scoperta è avvenuta poco dopo che Sony ha riferito che la console non avrebbe avuto un browser web, nonostante il fatto che PS3 e PS4 ne includessero uno.

Con il recente lancio di una nuova generazione di console, ci si dovrebbe aspettare che i giocatori inizieranno ad esplorare il nuovo hardware e software. È sempre bello vedere la tecnologia utilizzata per scopi non intenzionali e non si ha mai bisogno di una scusa per giocare a Metal Gear. Man mano che sempre più persone mettono le mani su Xbox Series X / S e PlayStation 5, sembra probabile che verranno scoperti sempre più exploit.

