Il capitolo 363 della serie manga Berserk di Kentaro Miura si farà attendere ancora un po’.

Le prime indiscrezioni sul numero 23 della rivista Young Animal di Hakusensha, in vendita ufficialmente dal 27 Novembre 2020, riportano infatti che il fantasy crudo & oscuro del maestro Miura non sarà presente nel sommario del numero 24 del quindicinale, disponibile dall’11 Dicembre.

Berserk festeggia 30 anni

Kentaro Miura racconta le drammatiche vicissitudini di Guts il Guerriero Nero dal 1989; la pubblicazione del volume 40 risale al 28 Settembre 2018, mentre il capitolo più recente è il 362 uscito il 23 Ottobre 2020.

Il 30° anniversario del manga verrà celebrato con una mostra espositiva a tema, che verrà inaugurata il 30 Gennaio 2021.

In Italia Berserk è uno dei titoli più importanti e seguiti del catalogo Planet Manga, che ha portato la serie per la prima volta nel nostro Paese nel 1996 con la mitica prima edizione formato “sottiletta”.

La casa editrice, dopo aver lanciato la collection in albi simili ai tankobon e la maximum in grande formato, riproporrà i volumi della collection in una edizione in cofanetto da 5 albi ognuno; i cofanetti saranno disponibili anche vuoti.

Berserk, gli anime in Italia

In attesa di poter leggere i prossimi volumi del manga, gli anime di Berserk sono tutti disponibili in Italia.

Su Amazon Prime Video Yamato Video ha recentemente aggiunto la serie animata del 1997 in una nuova edizione rimasterizzata in alta definizione; la trilogia cinematografica dell’Età dell’Oro è acquistabile su DVD e Blu-ray Disc editi da Yamato Video e Koch Media, mentre la serie animata del 2016 è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Il regno di Midland è immerso nel caos e in guerra con i propri vicini. Tra gli abitanti terrorizzati, compare un misterioso guerriero armato di un’enorme spada: il suo nome è Guts, e reca sul proprio corpo un segno misterioso che ne fa il bersaglio di continui attacchi di demoni.

Guts si trova nelle terre di Midland alla ricerca di Femto, uno dei demoni appartenenti alla cosiddetta Mano di Dio. Ma chi è Guts, e chi è veramente Femto?

