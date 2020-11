Dragon Ball Super ha riportato l’attenzione su Vegeta poiché il nuovo capitolo ha mostrato la sua nuova interpretazione di un attacco familiare.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’ultimo capitolo di Dragon Ball Super.

L’ultimo capitolo della serie ha ufficialmente concluso la lotta con Moro, e ci è voluto l’aiuto dell’intero gruppo di Guerrieri Z per compensare il grave errore di Goku nel concedere a Moro abbastanza tempo per fondersi con la Terra. Come molti avevano già immaginato, Vegeta ha finito per rivestire un ruolo cruciale nell’aiutare Goku a mettere in atto il colpo finale grazie alla tecnica della Fissione Forzata dello Spirito che ha ottenuto su Yardrat.

Ma invece di Vegeta che aiuta a separare Moro dalla Terra, come molti avevano immaginato, il nuovo capitolo della serie ha visto Vegeta usare la sua tecnica in un modo diverso, invertendo il flusso del ki: invece di separare l’energia da Moro, Vegeta ha finito per usare una Bomba Spirituale per potenziare Goku abbastanza da sferrare il colpo finale. Come i fan potrebbero ricordare, la Bomba Spirituale è una tecnica che Vegeta conosce molto bene.

La tecnica della Bomba Spirituale è stata introdotta durante la saga dei Saiyan di Dragon Ball Z come una delle tecniche che Goku aveva imparato da Re Kaio per combattere contro Vegeta e Nappa. Vegeta è stato il primo grande nemico su cui è stata usata la Bomba Spirituale, e sebbene fosse più disordinato di quanto Goku avesse previsto, è un momento in cui si chiude il cerchio che mostra quanto Vegeta sia cresciuto nel corso degli anni.

Il nuovo capitolo vede Vegeta che cerca di separare l’energia di Moro man mano che la assorbe, ma invece Piccolo gli dà l’idea di usare la tecnica al contrario per raccogliere invece tutto il loro ki. Raccogliendo insieme tutti i poteri di Goten, Trunks e di quelli ancora alla ricerca di Dende, Vegeta forma una sfera di energia come la Bomba Spirituale e la lancia a Goku per potenziarlo ulteriormente.

Insieme al fatto che si è allenato su Yardrat come ha fatto una volta Goku, sembra che Vegeta stia diventando più simile a Goku di quanto potrebbe realizzare egli stesso.

