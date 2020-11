Mangamo è una delle app legali che permette agli appassionati di tutto il mondo di leggere oltre 300 serie manga in lingua Inglese sui dispositivi mobili personali a fronte di un abbonamento mensile di 4,99 Dollari (poco meno di 5 Euro).

L’applicazione, inizialmente lanciata per iOS, è ora disponibile anche per dispositivi Android (la troviamo qui su Google Play) grazie al recente investimento da parte di Sony.

Questo ampliamento della app è stato così commentato dal suo fondatore e CEO, Buddy Marini:

Mangamo è stata concepita da appassionati di manga per appassionati di manga. Il nostro obiettivo è collegare la comunità di fan con gli autori e fornire un modo semplice e accessibile di leggere e scoprire tonnellate di nuovi manga ovunque si voglia, nel palmo di una mano. Essere disponibile su Android significa portare i manga ad ancora più persone nel mondo e incoraggiamo tutti a farci sapere cosa ne pensano, così che possiamo rendere Mangamo il modo migliore di leggere e scoprire manga.

Mangamo, caratteristiche e titoli principali

Come detto, Mangamo è al momento disponibile soltanto in lingua Inglese (come la app gratuita Manga Plus di Shueisha) e ha un costo mensile di 4,99 Dollari senza limiti di lettura e senza pubblicità.

È possibile provare la app gratuitamente per un periodo di 30 giorni.

I titoli provengono da 15 case editrici giapponesi; inoltre con il manga ispirato alla serie anime di Netflix Japan Sinks 2020, la app ha inaugurato la linea di produzioni originali.

Tra gli oltre 1000 volumi a disposizione degli abbonati ci sono quelli di serie quali L’Attacco dei Giganti, Fairy Tail, The Seven Deadly Sins, Battle Angel Alita, Ghost in the Shell, BLAME!, Inuyashiki, Knights of Sidonia, Nodame Cantabile, Fratelli nello Spazio, Arte, Drop Kick My Devil!, Fire Force e Somali e lo Spirito della Foresta.

Nuovi capitoli vengono aggiunti ogni giorno.

