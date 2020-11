Goku è sempre più potente in Dragon Ball Super! Quando Goku ha raggiunto per la prima volta l’Ultra Istinto, non siamo mai riusciti a vedere il potenziale completo di quella forma. Fu solo quando Goku fu in grado di raggiungere i limiti dell’Ultra Istinto ancora una volta nella lotta contro Moro che finalmente vedemmo quanto fosse enorme il suo potere rispetto alla sua vita sulla Terra. I capitoli precedenti di Dragon Ball Super hanno anticipato come il potere divino di Goku da solo potrebbe danneggiare la Terra.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super.

Il nuovo capitolo della serie vede Goku raggiungere un livello così alto che l’energia combinata di Vegeta, degli altri Combattenti Z e di quelli rimasti alla ricerca di Dende non è stata sufficiente per riportarlo all’Ultra Istinto, quando ne ha avuto bisogno. Alla fine del capitolo, Goku ha raggiunto un livello di distruzione tale da poter spazzare via perfino la Terra (e ben altro) spingendo al massimo il ki divino proveniente da un’altra fonte. Sicuramente non è lo stesso Goku che una volta aveva bisogno dell’aiuto di Vegeta, ma ci sono ancora alcune sfumature del vecchio Goku.

Vegeta è arrivato all’ultimo minuto e ha usato la sua Fissione Forzata dello Spirito al contrario per raccogliere l’energia dagli altri Combattenti Z e dai loro alleati e, anche se questo ha aiutato Gok,u non è stato abbastanza. Questo dimostra che anche tutto il loro ki e il potere di Vegeta erano pari solo ai livelli di Super Saiyan Blue di Goku. Ora che ha raggiunto il regno degli Dei, è stata solo l’energia divina ad aiutarlo veramente.

Ha superato tutti nel suo Universo in termini di puro livello di potenza. Ma mentre è diventato così assurdamente forte rispetto a tutti gli altri, non è cambiato molto in termini di carattere. Poiché Goku non cambia, commette ancora gravi errori che lo portano a dover essere salvato da coloro che sono parte della sua vita. Si affiderà a combattenti come Vegeta, Piccolo e persino Gohan, quando si tratterà di chiedere aiuto perché in qualche modo limitato dalle altre debolezze che sa di avere.

