Riemerge dai meandri del web un altro videogioco perduto, quello del 2003 con protagonista Daredevil!

Soltanto ieri abbia rispolverato un nostro curioso articolo con gli 11 videogiochi DC perduti mostrandovi per la prima volta un video di Green Lantern per SNES che puntuale spunta il primo video di Daredevil sviluppato PlayStation 2, PC e Xbox che sarebbe dovuto uscire nel 2003.

Daredevil – il videogioco mai realizzato

Più o meno in contemporanea con lo sviluppo del pellicola con protagonista Ben Affleck, 5000ft Inc e Encore iniziarono lo sviluppo del videogioco intitolato provvisoriamente Daredevil – The Man Without Fear.

Il gioco si sarebbe ispirato alla leggendaria run di Frank Miller sul personaggio e avrebbe fatto da tie-in al film pur rimanendo indipendente da esso.

Nel gioco, un ambizioso open-world, genere nascente all’epoca, avremmo impersonato il Diavolo Rosso in varie location fra cui ovviamente Hell’s Kitchen e una arena per la boxe incontrando Elektra e Kingpin.

Avremmo inoltre potuto attivare una modalità stealth per simulare i sensi aumentati di Matt Murdoch.

Daredevil – i problemi nello sviluppo

Inizialmente gli sviluppatori avrebbero dovuto utilizzare come motore grafico il RenderWare di Criterion Software ma il suo costo eccessivo li scoraggiò. Gli sviluppatori quindi optarono per la creazione di un motore grafico proprietario che rallentò di molto lo sviluppo del gioco.

A questo poi si aggiunse l’ingerenza della Sony. Agli sviluppatori infatti furono intimate alcune correzioni su gameplay e aspetti sostanziali del gioco che aumentarono l’acridine con la Marvel.

Daredevil e Tony Hawk

Fra questi “suggerimenti” da parte di Sony ce n’è uno davvero singolare. Fu chiesto agli sviluppatori di aggiungere fra le modalità di movimento di Daredevil oltre la corsa e l’arrampicata anche il grinding su cornicioni, travi e parapetti.

Questo particolare movimento fu ripreso grossolanamente dai videogiochi di skate della serie di Tony Hawk, uno dei grandi successi commerciali dell’epoca.

Daredevil – la cancellazione

Prima della sua definitiva cancellazione, parte del gioco pare fosse stato completato. Si cerco quindi di finalizzare il tutto eliminando la struttura open-world in favore di livelli chiusi per un tradizionale action/beat’em up ma lo scarso riscontro della pellicola e il disinteresse intorno al personaggio fecero scivolare lentamente il progetto nel dimenticatoio.

