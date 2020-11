ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Naruto presenti nel capitolo 52 del manga di Boruto.

L’ultimo capitolo di Boruto – Naruto: Next Generations ci ha mostrato una nuova forma per Naruto, una che potrebbe essere anche l’ultima. Il settimo Hokage ha dovuto abbandonare ogni tipo di freno imposto al potere che esercita attraverso il suo Nove Code, al fine di resistere a Isshiki Otsutsuki.

Kurama ha però avvertito Naruto che questa nuova forma sarebbe stata un biglietto di sola andata: una volta ultimata la trasformazione, ucciderà Naruto. Nel capitolo 52 di Boruto, Naruto mette alla prova la sua nuova “modalità barione” contro Isshiki, con risultati spettacolari! Allo stesso tempo, Kurama istruisce ulteriormente Naruto su come Baryon sia diverso dalla modalità Sage o Kurama.

Come Kurama cerca di spiegare a Naruto, Baryon è come il processo di “Fusione Nucleare” del sole (sì, Nine-Tails conosce l’Astrofisica!). La nuova forma prende il chakra di Naruto e Nove Code e li usa come “noccioli” per produrre una reazione energetica immensamente potente.

Kurama spiega ulteriormente a Naruto che il processo di Baryon è nettamente diverso dalla precedente modalità Eremita delle Sei Vie o da qualsiasi altra trasformazione di Naruto: quelle forme “implicano il prendere il chakra che acquisisci altrove e semplicemente usarlo“, mentre la modalità Baryon “è una bestia completamente diversa“.

In effetti, c’è un costo fatale per la nuova forma di Naruto, in quanto la modalità Baryon consuma rapidamente la propria fonte di energia. “Come materie prime per creare questa energia“, spiega Kurama, “il mio chakra e il tuo si consumano, finché una o entrambe le nostre vite si esauriranno…”

Il vantaggio marginale è che colpire Isshiki brucia anche il suo chakra, accorciando la durata della vita del villain di minuti cruciali.

Una delle caratteristiche distintive del Nove Code è sempre stata la sua fenomenale capacità di accumulare enormi quantità di chakra e di raccoglierne sempre più – ecco perché è la più spaventosa delle bestie con la coda (a parte il Dieci Code di Otsutsuki, ovviamente). L’idea che Kurama stesse nascondendo questo tipo di potere non è una grande sorpresa: ciò che potrebbe essere più sorprendente è che, a quanto pare, si prende cura di Naruto abbastanza da non metterlo mai in reale pericolo di vita prima di quest’ultima, disperata mossa per vincere.

Acquistate la figure di Naruto fuso con Kurama QUI!