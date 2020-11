Yamato Video aveva anticipato che le stagioni 3 e 4 dell’anime tratto dallo shonen manga sportivo Haikyu! L’Asso del Volley di Haruichi Furudate (edito da Star Comics) sarebbero ritornate in streaming.

L’editore ha ora annunciato che entrambe le stagioni e gli OVA Terra vs Cielo sono disponibili in esclusiva su Amazon Prime Video, insieme allo spin-off fantasy Korosensei Quest di Assassination Classroom — dal manga di Yusei Matsui (Planet Manga).

Haikyu! L’asso del volley Stagione 3 + OVA

12 episodi

Nella finale del torneo prefetturale per qualificarsi ai nazionali come rappresentati di Miyagi, il Karasuno si scontra con il colosso favorito a conquistare il titolo, l’accademia Shiratorizawa. Capeggiati da Wakatoshi Ushijima, considerato uno dei tre assi più forti della nazione, dimostreranno al Karasuno di essere su tutt’altro livello rispetto alle squadre incontrate finora.

Haikyu! L’asso del volley 4

19 episodi in corso

Poco prima dell’inizio del Torneo primaverile, Tobio viene invitato al ritiro della Nazionale giovanile mentre Tsukishima a quello per le matricole promettenti. Sentendosi escluso, Shoyo Hinata cerca di intrufolarsi in quest’ultimo cercando di fare qualsiasi cosa per assistere e migliorarsi vedendo giocare i migliori pallavolisti liceali.