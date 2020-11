Square Enix ha svelato un nuovo titolo mobile appartenente al popolare franchise di Lara Croft: Tomb Raider Reloaded.

Tomb Raider Reloaded, il nuovo mobile game

Tomb Raider Reloaded sarà un gioco per mobile, completamente free-to-play, a differenza dei precedenti titoli del franchise. Sviluppato da Emerald City Games, già conosciuti per G.I. Joe: War on Cobra e Lionheart: Dark Moon, Reloaded sarà pubblicato dalla divisione ufficiale di Square Enix che si occupa del settore mobile, Square Enix London Mobile.

Oltre a queste poche informazioni non sono stati rivelati altri dettagli, sebbene parallelamente al lancio Square Enix abbia promesso ulteriori notizie. Il trailer fornisce informazioni dettagliate riguardo il gameplay che verrà adottato per il gioco oppure dettagli inerenti alle micro-transazioni, ma grazie ad esso è possibile dare un primo sguardo all’estetica, principalmente cartoon-y, e ad alcuni personaggi presenti nel gioco.

Informazioni dal trailer

Stando alle dichiarazioni di Square Enix London Mobile, fornite tramite un tweet pubblicato sul loro account ufficiale, il titolo Tomb Raider Reloaded sarebbe programmato per il lancio nel 2021, onde evitare spiacevoli rinvii. Non sarebbe il primo gioco mobile per il franchise di Tomb Raider, considerando il titolo Lara Croft Go del 2015. L’ultimo gioco completo di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, venne lanciato a settembre 2018, per PC, PS4 e Xbox One. Sviluppato da Crystal Dinamics, segnava la conclusione della trilogia originale di Tomb Raider.

Il franchise di Tomb Raider è basato sulla serie di videogiochi pubblicati a partire dal 1996 da Eidos Interactive e sviluppati da Core Design. Lara Croft, il personaggio principale del gioco, va in cerca di antichi manufatti in qualità di archeologa.

La prima serie di Tomb Raider è iconica per la storia dei videogiochi, divenuta una pietra miliare del genere avventura dinamica in terza persona e 3d.

