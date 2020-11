HBO Max ha pubblicato delle nuove immagini ufficiali da Titans 3, svelando così il nuovo costume che avrà Starfire. Come possiamo vedere, oltre all’immagine con l’attrice Anna Diop, vediamo anche il concept realizzato da Gina DeDomenico e il costume disegnato da Laura Jean Shannon insieme a Team LJ Supersuits.

In precedenza, parlando a TV Line, il produttore esecutivo della serie Gary Walker ha rivelato alcune trame in cui Starfire verrà coinvolta in Titans 3:

Stiamo programmando una grande stagione per Kory quest’anno. L’arrivo di sua sorella e nemesi, Blackfire, spinge Kory in lungo un percorso in cui scopre sia i segreti del suo passato che la strada per il suo futuro… tutto ciò porterà Starfire a capire la sua vera vocazione. Inoltre, abbiamo anche altre sorprese in serbo per i fan più accaniti di Starfire.

Titans 3 porterà diverse novità rispetto alla precedente stagione. Come sappiamo, Jason Todd diventerà ufficialmente Cappuccio Rosso e l’azione principale si svolgerà a Gotham, coinvolgendo anche Spaventapasseri, Gordon e Barbara Gordon.

Il produttore esecutivo Greg Walker ha inoltre parlato del ritorno di Donna Troy (Conor Leslie), anticipando connessioni spirituali con l’aldilà.

Ci sono modi grazie ai quali possiamo aggirare le normali regole di vita e di morte degli umani. Abbiamo alcune interessanti opportunità per storie con Donna Troy e Rachel protagoniste. Entreremo in una specie di fase di transizione. La DC Comics adora il Pozzo di Lazzaro, ma non ho commenti a riguardo. La sua storia verrà sicuramente esplorata però.

Titans 3: le altre novità della stagione

Come detto, Titans 3 mostrerà il percorso d’affermazione di Dick Grayson come Nightwing; a parlare del processo, in alcuni precedenti commenti su Rotten Tomatoes, lo stesso attore Brenton Thwaines.

Abbiamo proposto alcune idee per cambiare il costume, in modo che possiamo comunque utilizzare come base di partenza quello che già esiste, risparmiando tempo e fatica” le parole di Thwaites. “È meglio per noi migliorare quello che abbiamo già. Stiamo lavorando in diversi modi per dare più gadget a Nightwing.

Nella seconda stagione, abbiamo visto il passaggio definitivo di Dick Grayson da ex-Robin a Nightwing, con grandi cambiamenti a livello di convinzione per il leader del gruppo; la nuova stagione promette di far scoprire ancora di più l’eroe “emancipato” da Batman.

Il Bruce Wayne di Iain Glen sarà ancora protagonista di Titans 3, come confermato dal regista della serie Boris Mojsovski. direttamente sul suo account Instagram.

Inevitabile la presenza di Bruce, vista anche l’ambientazione della premiere che, come sappiamo, sarà a Gotham e introdurrà nella serie Barbara Gordon; ancora nessuna notizia per quanto riguarda l’attrice che interpreterà un personaggio così amato dai fan.

Tra i nuovi personaggi farà il suo esordio anche lo Spaventapasseri, noto villain del mondo di Batman. Questa la descrizione ufficiale del personaggio:

Conosciuto ai più come lo Spaventapasseri, Crane è attualmente un detenuto all’Arkham Asylum mentre offre il suo aiuto come consulente per il Gotham City Police Department.

Queste le parole sul tono di Titans 3, al DC FanDome, di Greg Walker:

Questa stagione sarà diversa, penso in molti modi. Nel finale della scorsa troviamo la squadra che cerca di organizzarsi nuovamente insieme, c’è speranza. È bello per loro essere liberi dai peccati del passato, senza colpevolizzarsi ogni volta. Dove indicherà la nuova strada verso la quale ci si dirige, ma ci vorrà tempo per seguire il suo consiglio. Alla fine si troverà un modo per uscire da questo circolo vizioso, per smettere di fare le cose nel modo in cui sono state sempre fatte e trovare una nuova strada. Devono capire come farlo tutti insieme.

