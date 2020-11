Porta la fidanzata in tribunale: "mi ha buttato tutte le action figures!"

Questa è la storia di un triangolo amoroso con protagonisti un ragazzo taiwanese, la sua ragazza e… Nezuko-chan!

Questo ragazzo di Taiwan è un grande fan di Nezuko-chan, una dei personaggi principali del noto anime Demon Slayer. In un anno la sua collezione di action figures del suo personaggio preferito è arrivata ad un valore di 14000RM (valuta taiwanese), circa 3000 euro, ma la sua ragazza a sua insaputa ha eliminato tutta la collezione.

Il ragazzo dopo essere tornato da un breve viaggio di due giorni, accortosi del misfatto, ha provato in tutti i modi di recuperare le action figures, ma non ci è riuscito: dopo aver chiamato il centro raccolta rifiuti, gli è stato comunicato che erano appena state incenerite.

Action Figures galeotte: cosa è successo tra i due?

La sua ragazza si è subito giustificata dicendo che la sua collezione di action figures secondo lei occupavano troppo spazio. Il ragazzo che ha subito scritto dell’accaduto su un gruppo facebook, ha precisato che la sua fidanzata ha sempre odiato la sua passione, al punto tale da impedirgli di andare al cinema a vedere la prima del film di Demon Slayer.

Durante una discussione tra i due, in cui lui le ha fatto notare che non le ha mai fatto pesare la sua passione per i K-drama, lei ha controbattuto con una frase che, a quanto pare, il suo ormai ex ragazzo non ha digerito: “voi otaku amate troppo quella spazzatura e siete ridicoli”. Di conseguenza, il ragazzo ha deciso di lasciarla e citarla in tribunale per chiedere un risarcimento danni.

Ora però non possiamo sapere quanto effettivamente fosse vasta la sua collezione, se la sua passione abbia comunque influito nella loro relazione e neanche problematiche eventuali che i due hanno avuto in passato.

L’unica cosa che si può sperare che questo alquanto singolare avvenimento abbia avuto un lieto fine per la vittima o per la malfattrice,purtroppo questo non lo sapremo mai, l’unica cosa certa è che non lo hanno avuto le povere action figure d Nezuko-chan!

Non volete che vi buttino Nezuko-chan? allora comprate suo fratello Tanjiro!