Transformers War for Cybertron Trilogy – Il sorgere della Terra (Earthrise) è il secondo atto della trilogia che Netflix dedica agli iconici robot di Hasbro.

Attraverso Twitter è stato reso noto che la serie sarà disponibile sul servizio di video on demand dal 30 Dicembre 2020; nel tweet si legge:

Tutto sembra perduto, ma la guerra infuria. Transformers: War For Cybertron Earthrise debutta il 30 Dicembre

Ricordiamo che cliccando qui possiamo guardare il trailer, di seguito la sinossi:

L’Allspark è scomparso e Megatron è costretto ad affrontare la cruda realtà: i Decepticon sono intrappolati sull’agonizzante Cybertron. Nel frattempo, Optimus Prime e il suo team sono persi nei più oscuri recessi dello spazio e intraprendono una missione disperata, imbattendosi inaspettatamente in…mercenari interspaziali.

A proposito di Transformers War for Cybertron Trilogy

Transformers War for Cybertron Trilogy è una produzione Rooster Teeth (RWBY) con le animazioni dello studio giapponese Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Godzilla).

FJ DeSanto (Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes) è lo showrunner, George Krstic (Megas XLR), Gavin Hignight (Transformers: Cyberverse) e Brandon Easton (Agent Carter, Transformers: Rescue Bots) si occupano delle sceneggiature.

Il primo atto della trilogia è disponibile da fine Luglio scorso in esclusiva sul servizio in abbonamento di video on demand; si intitola L’Assedio (Siege) e si compone di sei episodi che Netflix Italia descrive così:

La devastante guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon è ormai agli sgoccioli. Segui le storie inedite degli scontri tra Autobots e Decepticon, mentre i loro leader Optimus Prime e Megatron li guidano alla lotta per il proprio futuro. La guerra finisce qui.

Il progetto sarà portato a conclusione da una terza parte, di cui al momento è noto soltanto il titolo: Kingdom (Il Regno).

