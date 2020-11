L’azienda di abbigliamento giapponese Original Stitch ha già riscosso un grande successo con le sue famose magliette e mascherine a tema Pokémon, con deliziosi design stilizzati.

E ora, per celebrare Pokémon the Movie – Secrets of the Jungle, in uscita in Giappone il 25 dicembre, hanno reso disponibili per l’acquisto nuovi modelli di magliette con le star del film: Zarude, Celebi, Skwovet e Cramorant.

Come nel caso di tutti gli ordini effettuati presso il rivenditore, le decorazioni possono essere personalizzate con modelli preesistenti per creare il tuo design tutto originale. Mescola, abbina e personalizza polsini, colletto e tasche per realizzare la tua creazione originale.

Design ispirato a Celebi…

…il motivo Zarude a tema giungla…

…uno Skwovet sfacciato che mastica delle bacche…

…o quello che non hai mai saputo di volere: una maglietta ricoperta di Cramorant che si abbuffa di Pikachu!

Le camicie costano 10.000 yen ciascuna (poco più di 80 E) e sono disponibili in taglie fino a 5XL. I quattro nuovi modelli saranno in vendita fino al 28 febbraio 2021.

E come bonus per i fan dei Pokémon, con ogni ordine i clienti possono ottenere una mascherina di Skwovet e Greedent per completare il loro look. Una maglietta ti darà una maschera Skwovet, due magliette ti daranno sia Skwovet che Greedent. Le mascherine sono disponibili anche in taglie adatte ai bambini e con ogni ordine di una maglietta dei Pokémon per bambini puoi ottenere in omaggio una mascherina più piccola:

Le mascherine in regalo sono disponibili fino a esaurimento scorte, quindi assicurati di preparare le tue Pokéball e il tuo portafogli se vuoi catturarli entrambi!

Ma se le camicie non fanno per te, o vuoi mostrare il tuo Poké-orgoglio in un modo più sottile, Original Stitch ha rilasciato una gamma di bandane. Usa la tua bandana come accessorio, cravatta per capelli, fazzoletto, come preferisci! Le bandane presentano i modelli dei 151 Pokémon originali e costano 1.800 yen (14,50 €) ciascuna. Tutti gli oggetti possono essere acquistati sul sito web di Pokémon Shirts.

