Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale Sui Ishida, autore della celebre saga horror urbana Tokyo Ghoul, ha annunciato il titolo del nuovo manga su cui è al lavoro da qualche mese e ha mostrato una prima immagine.

Si apprende quindi che la nuova opera si intitolerà Choujin X (Superuomo X) e di seguito possiamo guardare la prima immagine pubblicata:

Sui Ishida e Tokyo Ghoul

Sui Ishida ha pubblicato Tokyo Ghoul sulle pagine della rivista Weekly Young Jump di Shueisha tra il 2011 e il 2014; la serie si compone di 14 volumi.

Il sequel Tokyo Ghoul:re è stato pubblicato sulla stessa rivista dal 2014 al 2018 per un totale di 16 volumi.

In Italia la saga di Tokyo Ghoul, spin-off, romanzi e artbook inclusi, esce per J-POP:

Il ghoul è un personaggio della tradizione fantastica. Lo si ritrova ne “Le Mille e una notte” e in altri miti del folklore occidentale. È un mostro che si nutre di cadaveri cacciati nei cimiteri e che, usando la magia nera, assorbe le forze delle sue vittime. Ora questi mostri stanno serpeggiando per le strade di Tokyo. E un adolescente tormentato andrà loro incontro, senza sapere che in questo modo comprometterà definitivamente il proprio destino.

I manga hanno goduto di trasposizione animate in serie tv e OVA e in film live action, tutti editi da Dynit in Italia.

Il film Tokyo Ghoul S uscirà il 25 Novembre in home video; è già disponibile su Amazon Prime Video e on demand sul canale YouTube della casa editrice.

Nel 2019 Sui Ishida si è dedicato al design del videogioco Jack Jenne, che dopo vari rinvii verrà pubblicato per Nintendo Switch il 18 Marzo 2021.

Acquista l’artbook Tokyo Ghoul Zakki:re