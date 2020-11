Il 3 Febbraio 2021 IDW lancerà Star Wars The High Republic Adventures, una nuova serie a fumetti facente parte del progetto The High Republic di cui vi abbiamo già parlato.

La nuova serie, indirizzata a un pubblico giovanile, è scritta da Daniel José Older, autore del romanzo Star Wars: Last Shot, e illustrata da Harvey Tolibao (matite) e Rebecca Nalty (colori).

Nella serie i cavalieri Jedi hanno mantenuto a lungo la pace nella galassia, ma l’arrivo di un temibile nuovo avversario chiamato Nihil rischia di far finire tutto.

Un gruppo di apprendisti Padawan sotto la guida del maestro Yoda si troveranno a proteggere la Repubblica e a imparare quelle lezioni che un giorno li porteranno a essere di diritto potenti cavalieri Jedi.

Il primo albo uscirà con due copertine, una firmata da Tolibao e l’altra da Yael Nathan.

A seguire le prime tavole.

A proposito di Star Wars The High Republic

Le vicende di Star Wars The High Republic sono ambientate 200 anni prima gli eventi di Star Wars Episodio I La Minaccia Fantasma e si snoderanno lungo romanzi e fumetti.

Per quanto riguarda i romanzi abbiamo Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi di Charles Soule (5 Gennaio 2021), Star Wars: The High Republic: A Test of Courage di Justina Ireland (5 Gennaio 2021) e Star Wars: The High Republic: Into the Dark di Claudia Gray (2 Febbraio 2021).

Sempre a Gennaio debutterà la serie a fumetti di Marvel Comics.

Anche Star Wars The High Republic ha una sua opening crawl, che recita:

La galassia è in pace, governata dalla gloriosa REPUBBLICA e protetta dai nobili e saggi CAVALIERI JEDI. Come simbolo di tutto quello che è buono, la Repubblica sta per lanciare la STARLIGHT BEACON nelle profondità dell’Orlo Esterno. Questa nuova stazione spaziale sarà un raggio di speranza visibile a tutti. Ma così come un rinascimento magnifico si espande per tutta la Repubblica, così fa un nuovo avversario spaventoso. Ora i guardiani della pace e della giustizia dovranno affrontare una minaccia per se stessi, per la galassia e per la Forza stessa…

In Italia il progetto uscirà per Panini Comics a Primavera 2021.

Recupera Star Wars Last Shot