Al termine del misterioso countdown pubblicato sulla pagina web ufficiale di The World Ends With You, è stato svelato un nuovo trailer che annuncia la finestra di lancio per la produzione animata.

Inoltre, tramite gli account Twitter dell’anime, sono stati pubblicati un nuovo poster e alcune informazioni riguardo la opening.

The World Ends With You, data di uscita

Tratto dall’omonimo titolo per Nintendo DS di Square Enix, The World Ends With You: The Animation verrà trasmesso dalle emittenti giapponesi a partire da aprile 2021.

L’informazione è stata fornita attraverso un trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Square Enix, al termine del misterioso countdown presente sulla pagina ufficiale di The World Ends With You.

Possiamo guardarlo in apertura.

Poster e opening di The World Ends With You

Tramite i profili Twitter dell’anime sono stati svelati anche un nuovo poster pubblicitario e gli autori della sigla di apertura Teenage City Riot, a cura della ALI Band.

L’opening è anche il tema principale del trailer, il quale mostra i principali protagonisti, impegnati in fantastiche scene di combattimento contro “Noise“, alcuni dei “Reapers“. Il video descrive inoltre la trama di Subarashiki Kono Sekai The Animation (il titolo giapponese dell’anime), riportata qui sotto:

“Neku si sveglia nel mezzo del Shibuya Crossing senza ricordarsi come mai si trovi lì. Quel poco che sa è che è stato teletrasportato in una versione alternativa dell’esistenza chiamata Underground. Dopo essere diventato un partecipante al misterioso gioco ‘Reapers’, Neku deve creare una squadra con una ragazza di nome Shiki per sopravvivere. Assieme completano missioni e sconfiggono i mostri ‘Noise’ mentre scoprono pian piano la vera natura di questo gioco. C’è un solo modo per rimanere vivi a Shibuya: fidati del tuo compagno.”

Acquista The World Ends With You – Final Remix per Nintendo Switch