Fruits Basket: campagna natalizia a tema nel quartiere dell'anime

Il distretto Den-en-chōfu nel quartiere speciale di Tokyo, Ōta, è l’ispirazione reale per i luoghi raffigurati nell’anime Fruits Basket.

Dal 7 novembre al 25 dicembre il distretto collaborerà con l’anime per una campagna natalizia, incoraggiando i fan a farci un salto.

Sono presenti dei cartonati raffiguranti Tohru, Yuki e Kyo con i cappellini di Babbo Natale nell’area dello shopping di Den-en-chōfu, inoltre i visitatori potranno anche utilizzare un’app AR per scattare foto con i personaggi dell’anime. L’area compatibile con l’AR si trova presso l’albero di natale, all’interno della piazza della stazione del distretto interessato. L’app si chiama Aruno AR, con essa si scannerizza il codice QR stampato vicino l’albero e successivamente compariranno i personaggi di Fruits Basket.

Fruits Basket – la Trama

Il manga e successivamente l’anime di Fruits Basket segue la storia della tenera Tohru Honda, una ragazza di diciassette anni, già orfana di padre che perde sua madre all’inizio delle superiori per un incidente stradale. Inizialmente viene ospitata a casa del nonno, ma per vari problemi è costretta ad andarsene.

Decisa ad andare avanti con le sue sole forze, comincia a vivere in una tenda in un bosco, ma nonostante la sua positività le sciagure si susseguono e dopo una forte tempesta, la tenda è distrutta. Fortunatamente, in quello stesso bosco abita il suo compagno di classe Yuki Sohma, che la ospita gentilmente in casa sua e dei suoi cugini. Tohru accetta e da quel momento cominciano le vicende della protagonista che tenterà in tutti i modi di aiutare i Sohma a sciogliere la maledizione dello zodiaco cinese che li imprigiona.

Fruits Basket: l’anime

Il primo adattamento anime dell’opera di Natsuki Takaya del 2001 è inedito in Italia, ma il suo manga è stato pubblicato dalla Dynit un anno dopo.

Solo nel 2019 arriva l’anime di Fruits Basket nel nostro Paese: un remake più fedele al manga e con disegni più realistici ed espressivi, che ha fatto breccia non solo nel cuore delle ragazze italiane, ma ha appassionato anche molti ragazzi.

La prima stagione esce, appunto, nella primavera del 2019 e conta 25 episodi, lasciando i fan con un finale aperto che fa chiaramente intendere che ci sarà una seconda stagione. L’uscita della seconda stagione, infatti, viene subito annunciata per Aprile 2020, ma per la pandemia è stata posticipata a ottobre sempre dello stesso anno. Anche essa ha un finale bomba che lascia tutti di stucco, impazienti di vedere la terza e, forse, ultima stagione, annunciata per la primavera 2021.

