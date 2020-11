Dragon Ball Super entra a far parte di DigiStar, il catalogo dei manga in digitale di Edizioni Star Comics.

Il primo volume della serie di Akira Toriyama e Toyotaro sarà disponibile su Amazon, Kobo e AppleBooks dal 26 Novembre 2020; i volumi successivi saranno aggiunti ogni Giovedì, come spiega l’editore:

Il 2020 ha visto l’esordio in digitale di alcune far le più celebri e amate serie del catalogo di Edizioni Star Comics, ma anche di titoli nuovi, usciti in contemporanea con l’edizione cartacea.

Ma l’anno non è ancora finito, così come le sorprese: a partire da fine novembre i memorabili scontri combattuti dai guerrieri Saiyan arrivano in digitale con DRAGON BALL SUPER, la serie inedita del manga più famoso di sempre!

Dal 26 novembre, ogni giovedì, una nuova “super” uscita vi aspetta su Amazon, Kobo e AppleBooks!