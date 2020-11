AMC ha pubblicato il trailer per tutti i nuovi episodi di The Walking Dead 10, che estenderanno la stagione della serie dentro il 2021.

L’anteprima, mostrata durante il finale della prima parte di stagione di Fear the Walking Dead, offre un primo sguardo al nuovo gruppo di episodi, che riprende con i sopravvissuti in balìa delle conseguenze della sanguinosa Guerra dei Sussurri.

Presenti attori regular di The Walking Dead 10 come Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, di ritorno recentemente, insieme alle nuove guest star Elijah (Okea Eme-Akwari); Mays (Robert Patrick), un sopravvissuto dall’aspetto rozzo; Lucille (Hilarie Burton Morgan), la moglie colpita dal cancro di Negan (Morgan); e Hershel Rhee, il figlio ora di otto anni di Maggie e Glenn (Steven Yeun).

I protocolli di sicurezza anti – COVID-19 hanno limitano il numero zombie extra consentiti sul set di The Walking Dead 10, e dunque questi episodi saranno di portata e scala più piccoli con “immersioni profonde” su personaggi come Negan, Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride)

Queste le precedenti parole della showrunner Angela Kang in un evento virtuale:

Abbiamo scelto di passare ad un altro aspetto della tradizione di The Walking Dead, che riguarda l’immergersi in profondità in queste storie dai personaggi davvero interessanti. Penso che anche questo sia The Walking Dead, e quindi spero che le persone apprezzeranno cose del genere. Abbiamo, sicuramente, una storia che penso che molti fan dei fumetti stessero aspettando da molto tempo. E mi piace la sceneggiatura, quindi arriveremo a sollecitare le cose in un modo diverso. Maggie riceve anche un episodio bonus sul suo passato, che rivela dove è stata e cosa ha combinato negli anni in cui è stata lontana da The Walking Dead. Questo episodio smaschererà anche il misterioso sopravvissuto che ha salvato padre Gabriel (Seth Gilliam) quando Maggie ha fatto il suo ritorno in “A Certain Doom”.

The Walking Dead 10 – si avvicina la fine della serie

Come sappiamo, The Walking Dead si concluderà con l’undicesima stagione. La serie AMC conclude dunque un percorso lungo dieci anni con l’undicesima stagione, prevista per l’autunno 2021 (e fino all’inizio del 2022).

L’ultima stagione sarà composta da 24 episodi, nonostante non sia ancora chiaro come verranno divisi (se in due parti da 12 o in tre blocchi più piccoli da otto episodi ciascuno).

Le parole di di Scott Gimple, chief content officer di The Walking Dead, a riguardo:

Sono passati dieci anni; quello che ci aspetta sono altri due anni, altre storie e storie indipendenti da raccontare oltre questo. Questa, è chiaro, è una serie che nonostante tutto ha presentato dei vivi, ovvero un cast , un team di sceneggiatori / produttori, produttori e troupe pieni di passione, dando vita alla visione elaborata da Robert Kirkman nella serie a fumetti, anche grazie al supporto dei migliori fan del mondo. Abbiamo ancora un sacco di storie emozionanti da raccontare su TWD, e poi, questa fine sarà l’inizio di altri Walking Dead: storie e personaggi nuovi di zecca, volti e luoghi familiari, nuove voci e nuove mitologie. Questo sarà un gran finale che porterà a nuovi inizi. L’evoluzione è alle porte. The Walking Dead vive.

