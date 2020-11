Di recente, i personaggi di Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston sono stati aggiunti a Gears 5, e sono arrivati ​​sul ring della serie Survivor della WWE in armatura COG completa. E non ci sono andati tanto per il sottile, poiché hanno scelto di indossare una armatura in perfetto stile Gears of War, il che significa un’armatura tre volte più grande della persona al suo interno. L’abbigliamento rosa, giallo e blu era fantastico, come potete verificare nell’immagine qui sotto:

The New Day ha condiviso tutti i propri pensieri sul grande debutto all’inizio di questa settimana su Twitter, con Woods che ha scritto:

“Dopo aver giocato a @GearsOfWar per anni (e letto i libri 😳) sono felice di annunciare che io stesso @TrueKofi e @WWEBigE in qualche modo li abbiamo convinti renderci dei personaggi giocabili tramite DLC in # Gears5 @Xbox “.

The New Day è disponibile in Gears 5 in questo momento, che è disponibile su Xbox One. Per quanto riguarda la Survivor’s Series, ecco la descrizione ufficiale:

Dual-Brand Battle Royal (Kick-Off Show)

WWE Champion Drew McIntyre vs. Universal Champion Roman Reigns

Raw Women’s Champion Asuka vs. SmackDown Women’s Champion Sasha Banks

Raw Tag Team Champions The New Day vs. SmackDown Tag Team Champions The Street Profits

United States Champion Bobby Lashley vs. Intercontinental Champion Sami Zayn

5-on-5 Women’s Survivor Series Elimination Match: Team Raw: WWE Women’s Tag Team Champions Shayna Baszler & Nia Jax, Lacey Evans & Peyton Royce & Lana vs. Team SmackDown’s Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Natalya & Bayley

5-on-5 Men’s Survivor Series Elimination Match: Keith Lee, AJ Styles, Sheamus, Braun Strowman & Riddle vs. Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins & Otis

