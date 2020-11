Dynit ha inaugurato la sezione video on demand del proprio canale YouTube ufficiale.

Accendendo al proprio account su YouTube gli appassionati possono noleggiare o acquistare i titoli disponibili, che vi riportiamo di seguito.

Death Note

Death Note: L’Ultimo Nome

Death Note: Illumina il Nuovo Mondo

your name.

Steins;Gate The Movie

Sword Art Online Ordinal Scale

Il Vincente

Fate/Stay Night heaven’s feel I

Fate/Stay Night heaven’s feel II

Akira 30th Anniversary

Mirai

I Bambini che Inseguono le Stelle

5 cm al secondo

My Hero Academia The Movie Two Heroes

City Hunter Private Eyes

The Wonderland

I Figli del Mare

Weathering with You

Ride Your Wave

Redline

Tokyo Ghoul S

A proposito di Dynit

Dynit nasce come Dynamic Italia nell’Autunno 1995 dalle ceneri del settore anime e manga di Granata Press: soci fondatori e staff, infatti, sono i medesimi che avevano curato gli albi e le videocassette della casa editrice del compianto Luigi Bernardi.

Una continuità mantenuta anche nei titoli e nella veste grafica delle VHS, come i nuovi volumi della serie tv di Ranma 1/2 e le nuove raccolte delle serie animate di Maison Ikkoku e Ken il Guerriero ad esempio.

I primi titoli si affacciano nelle librerie specializzate nel Marzo del 1996: tra questi spiccano il primo film di Dragon Ball e gli OVA di Cutie Honey, dal manga del maestro Go Nagai.

E proprio con il maestro Nagai e la sua Dynamic Planning Dynamic Italia era legata a doppio filo: l’azienda, infatti, faceva parte del Dynamic Group of Companies (Europe), gruppo nato con l’intenzione di diffondere i manga e gli anime del maestro nel Vecchio Continente.

Nel 2004, a seguito di vicissitudini interne, Dynamic Planning ritira la concessione dell’uso del nome e l’azienda italiana, rinnovata nei vertici, prende il nome di Dynit che porta ancora oggi.

Tra le numerose produzioni che la casa editrice ha portato per la prima volta in Italia non si possono non citare Ranma 1/2, i film di Dragon Ball e Dragon Ball Z, Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop, Serial Experiment Lain, I Cieli di Escaflowne, Change!! Shin Getter Robot – L’ultimo giorno del mondo e i film di Gundam.

