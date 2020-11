ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER PER IL MANGA DI DRAGON BALL SUPER

Quando Dragon Ball Z finì anni fa, i fan furono introdotti a un giovane ragazzo che era la reincarnazione di Majin Bu, Ub. È stato rivelato che questo giovane ragazzo aveva un pozzo di potere ereditato dalla malvagia incarnazione Bu dopo la sua sconfitta per mano di Goku, il che ha dato modo di elaborare diverse teorie divertenti, quando Ub è stato reintrodotto nel franchise. Ora, una di quelle teorie è stata confermata.

L’ultimo capitolo della serie ha ufficialmente concluso la lotta con Moro, ma è stata una lotta molto più complicata per Goku e gli altri di quanto inizialmente previsto. Quando Goku ha avuto bisogno di una ulteriore quantità di energia per raggiungere ancora una volta la sua forma Ultra Istinto, ha finito per ricevere un grande aiuto da Ub, e questo ha confermato che Ub ha ereditato il proprio ki divino dal malvagio di Majin Bu.

Una delle principali rivelazioni dall’inizio dell’arco narrativo Galactic Patrol Prisoner è che quando il lato malvagio di Bu si era separato dal suo lato buono, il malvagio aveva in realtà tutto il ki divino che aveva assorbito mangiando il Grande Kaiohshin. Dopo questa rivelazione, i fan avevano sospettato che anche Ub avesse del ki divino e che ciò avrebbe spiegato il suo immenso potere (e l’interesse di Goku per lui) verso la fine di Dragon Ball Z.

Questo finisce per essere confermato nel capitolo 66 della serie, perché quando Ub invia una massa di energia divina verso Goku, Dende e Jaco intuiscono che Ub si era reincarnato con il potere divino una volta rubato al Grande Kaiohshin.

