Il film live action basato sul manga The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu debutterà il 18 Dicembre 2020 non solo nei cinema del Giappone, ma anche nelle sale cinematografiche di Singapore.

Il distributore Encore Films ha diffuso il trailer del film per l’uscita a Singapore, sottotitolato sia in Inglese sia in Cinese, che possiamo guardare in apertura.

The Promised Neverland, i dettagli del film

Yuichiro Hirakawa dirige il film su sceneggiatura stesa da Noriko Gotou; i due hanno già lavorato insieme al film dal vivo tratto dal manga Erased – La Città in cui Io non ci sono di Kei Sanbe (edito da Star Comics).

Il cast include la diciannovenne Minami Hamabe (Menma nel live-action di anohana) nella parte di Emma, il tredicenne Jyo Kairi (Erased) nel ruolo di Ray, il diciassettenne Rihito Itagaki (Show By Rock!! il Musical) nel ruolo di Norman, Keiko Kitagawa nella parte di Isabella e Naomi Watanabe nel ruolo di Krone.

A proposito di The Promised Neverland

In Giappone The Promised Neverland è uscito su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1 Agosto 2016 al 15 Giugno 2020 (20 volumi totali); ha ispirato light novel e una serie animata in 12 episodi che è andata in onda da Gennaio a Marzo 2019.

Gli autori hanno in mente altri progetti per il franchise.

In Italia il manga e le light novel escono per J-POP, la serie anime è disponibile in streaming gratuito su VVVVID e in DVD e Blu-ray Disc pubblicati da Dynit.

È notte all’orfanotrofio di Grace Field e due ombre corrono verso i cancelli. Emma e Norman, amici per la pelle, vogliono consegnare un animale di pezza a una bimba appena adottata.

Per dirle addio e lasciarle un ricordo indelebile: quello dei bambini con cui ha condiviso 12 anni di studio e giochi all’aria aperta, sotto lo sguardo amorevole della tutrice. Orfani che a loro volta se ne sarebbero andati. È notte, Emma e Norman non lo sanno, ma il buio del mondo al di fuori dei cancelli di Grace Field è pronto a inghiottirli…

Ricordiamo che sono in lavorazione anche la seconda stagione della serie animata e una serie tv prodotta da Amazon.

