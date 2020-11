Il primo Predator del regista John McTiernan uscì nel 1987 e il ruolo di protagonista venne interpretato da Arnold Schwarzenegger ed è diventato uno dei suoi personaggi più iconici, insieme alle sue interpretazioni in Terminator e Conan il Barbaro. Allo stesso modo, gli Yautja (Predator) sono diventati uno dei mostri cinematografici più riconoscibili del decennio.

I Predator sono apparsi in cinque film dal 1987, nessuno dei quali però è stato in grado di eguagliare le lodi della critica dell’originale. Mentre i fan erano preoccupati che il franchise di Predator fosse ufficialmente morto dopo che la Disney ha acquisito 20th Century Fox, è stato recentemente annunciato che Predator 5 è ufficialmente in sviluppo.

Ora, i primi dettagli della trama del film sono stati potenzialmente rivelati. Secondo AVP Galaxy, Predator 5 sarà ambientato nel passato prima che i coloni rubassero la terra dai nativi americani. Sembra che il film abbia come titolo provvisorio “Skulls” (“Teschi“) e la trama dovrebbe seguire “una donna Comanche che va contro le norme e le tradizioni di genere per diventare una guerriera“.

Predator 5 è stato annunciato solo pochi giorni fa, non si sa ancora molto sul film. Dan Trachtenberg, noto soprattutto per aver diretto 10 Cloverfield Lane e la prima serie di The Boys, ha firmato per dirigere il nuovo film di Predator. Trachtenberg ha lavorato su Predator 5 per quasi quattro anni, ma non è stato entusiasta quando si è sparsa prematuramente la voce che il film era in fase di sviluppo.

La sceneggiatura di Predator 5 è stata scritta da Patrick Aison, che è in linea con la teoria di AVP Galaxy secondo cui Skulls e Predator 5 sono in realtà lo stesso film. Sebbene The Predator del 2018 abbia lasciato la porta aperta per un sequel, sembra che Predator 5 non continuerà quella trama.

