Si è svolto la scorsa notte WWE Survivor Serie 2020, uno dei quattro storici eventi in PPV targato WWE, che, come ormai consuetudine, è andato in scena nel Thunderdome di Orlando, Florida.

WWE Survivor Series 2020 – risultati e highlights

Kick-off: Dual-Brand Battle Royal



VINCITORE: THE MIZ

TRADITIONAL 5-ON-5 SURVIVOR SERIES MEN’S MATCH

Team Raw (AJ Styles, Braun Strowman, Keith Lee, Riddle e Sheamus) vs Team SmackDown (Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Otis e Seth Rollins)

VINCITORE: TEAM RAW

CHAMPIONS VS CHAMPIONS TAG TEAM MATCH

The Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford) (SmackDown Tag Team Champions) vs The New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods) (Raw Tag Team Champions)

VINCITORI: THE STREET PROFITS

CHAMPION VS CHAMPION MATCH

Bobby Lashley (United States Champion) vs Sami Zayn (Intercontinental Champion)

VINCITORE: BOBBY LASHLEY

CHAMPION VS CHAMPION MATCH

Sasha Banks (SmackDown Women’s Champion) vs Asuka (Raw Women’s Champion)

VINCITRICE: SASHA BANKS

24/7 CHAMPIONSHIP MATCH

VINCITRICE: R-TRUTH

TRADITIONAL 5-ON-5 SURVIVOR SERIES WOMEN’S MATCH

Team Raw (Lacey Evans, Lana, Nia Jax, Peyton Royce e Shayna Baszler) vs Team SmackDown (Bayley, Bianca Belair, Liv Morgan, Natalya e Ruby Riott)

VINCITORE: TEAM RAW

CHAMPION VS CHAMPION MATCH

Drew McIntyre (WWE Champion) vs Roman Reigns (Universal Champion) (con Paul Heyman)

VINCITORE: ROMAN REIGNS

WWE Survivor Series 2020 – il ritorno di Undertaker

WWE Survivor Serie 2020 è stato però anche il momento per il final farewell di Undertaker.

Alla fine del main event è stato mostrato un video tributo alla trentennale carriera del Deadman che ovviamente è comparso sul ring per ringraziare il pubblico e confermare il suo definitivo ritiro dal wrestling lottato.

Cliccate QUI per i dettagli e i video!

