La serie Hawkeye per Disney+ dovrebbe dare a Clint Burton un nuovo costume. L’attore Jeremy Renner ha recentemente pubblicato su Twitter un video, dove si può capire come il personaggio dovrebbe avere un nuovo look nella prossima serie per il servizio streaming, che include l’iconico cappuccio visto nei fumetti.

Do you ever have those odd work days when you are duct taped inside garbage bags, and suffocated for 45 min to have your face and skull put in a cast ??? #lovemylife pic.twitter.com/TgIChIQjwG — Jeremy Renner (@JeremyRenner) November 20, 2020

La serie Hawkeye sarà diretta da Bert e Bertie (Troop Zero) e Rhys Thomas (John Mulaney’s & the Sack Lunch Bunch). L’attrice Hailee Steinfeld avrebbe firmato per la parte di Kate Bishop, ed andrà dunque con molta probabilità ad unirsi a Jeremy Renner come protagonista della serie.

Jonathan Igla sarò lo sceneggiatore principale e lavorerà con Katie Mathewson e Tanner Bean.

Hawkeye, che altro sappiamo della serie Disney+

Secondo Murphy’s Multiverse, la serie Disney+ esplorerà uno degli archi narrativi principali del fumetto. Nelle trame infatti, Clint Burton dovrebbe aver perso l’udito, col personaggio che si troverà quindi a dover usare degli apparecchi acustici.

In Hawkeye dovrebbe quindi essere introdotto, secondo il rapporto, un personaggio completamente inedito, un medico audiologo cinese di mezza età che lavora in uno studio fatiscente.

Secondo The Direct invece, Madame Masque apparirà nella serie, nonostante ancora non sia chiaro il suo ruolo, se come personaggio secondario o se sarà invece il vero e proprio villain della serie.

Madame Masque è personaggio creato da Stan Lee e Gene Colan, apparso per la prima volta in Tales of Suspense Vol. 1 n. 98 del febbraio 1968. Supercriminale figlia ed erede del Conte Nefaria, è al comando della sua famiglia nel Maggia.

Nasconde il volto dietro la maschera perché gravemente sfigurato; il rapporto conflittuale col padre la rende insicura e instabile, capace sia di grande compassione che di grande crudeltà.

Il personaggio è già apparso nella serie TV Agent Carter, interpretata da Wynn Everett, nonostante qui il personaggio sia un’attrice hollywoodiana e geniale inventrice sposata al ricco imprenditore Calvin Chadwick. Il villain della serie potrebbe essere anche Kazimierz Kazimierczak, a.k.a. Clown.

