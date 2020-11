Nella tarda serata di ieri sono trapelate alcune interessanti informazioni sull’inizio dei lavori per Green Lantern ovvero la serie TV in fase di sviluppo per HBO Max con protagonista il Corpo delle Lanterne Verdi.

Green Lantern – le riprese

Questi voci riportano innanzitutto che l’inizio delle riprese sarebbe fissato per il prossimo aprile a Los Angeles e non a Vancouver dove di solito è di casa la Berlanti Production di Greg Berlanti che sta sviluppando la serie e che, come ben sappiamo, è anche la mente dietro l’Arrowverse.

Green Lantern – il casting

Sarebbero trapelati anche i dettagli per il casting di alcuni dei protagonisti di Green Lantern, vediamoli nel dettaglio:

Guy Garderner: maschio bianco sulla trentina. Un ammasso di mascolinità, è la personificazione dell’iperpatriottismo americano degli anni ’80 a metà strada fra Rambo e Hulk Hogan. Ispira fiducia e pur sembrando avventato non lo è. Ama sua moglie e sua figlia e ama spassarsela con loro. Sotto questa scorza dura però si cela un dolore che lo motiva

Bree Jarta: donna nera sulla trentina. Poche Lanterne sono devote al Corpo come Bree. Bree è metà umana e metà qualcosa che fatica a dimenticare. È infatti figlia di una madre aliena e un padre umano. È stata cresciuta su un pianeta molto avanzato e civilizzato ma tutti gli sforzi per ottenere un Anello del Potere sono stati vani quando è stata accoppiata a Guy Gardner.

Alan Scott: bianco maschio 28 anni. Alan è il modello dell'uomo degli anni '40: impeccabile, affascinante e rispettoso dell'America. Si è già costruito una rispettabile reputazione come eroe a Los Angeles tuttavia vive in una bugia: è omosessuale. In quell'epoca questo potrebbe costargli tutto persino la vita.

Green Lantern – i dettagli della serie

Un primo nuovo dettaglio riguarda l’ambientazione cronologica della serie, la cui prima stagione avrà 10 episodi: la serie si svolgerà su più linee temporali della storia del Green Lantern Corps.

La serie si svolgerà negli anni ’40, ’80 e ai giorni nostri. Non è chiaro però se le linee temporali convergeranno o se rimarranno separate e ognuna seguirà una diversa minaccia durante la serie.

HBO Max ha confermato che vedremo personaggi come Alan Scott, Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz, Kilowog e Sinestro.

Inoltre, secondo quanto riferito, HBO Max sta scegliendo una donna di colore come nuovo personaggio principale per la prossima serie Green Lantern.

Sempre secondo The Direct ci sarà infatti un personaggio di nome Bree Jarta. In quanto Lanterna metà umana e metà aliena, sembra che dovrà fare i conti con identità multiple. La Lanterna avrà anche una storia con Gardner. Non si sa se il nome sia un nome in codice, ma in ogni caso non dovrebbe trattarsi di Sojourner Mullein, la Lanterna Verde introdotta nella maxi-serie a fumetti Far Sector.

