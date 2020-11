Come abbiamo già avuto modo di vedere, il Capitolo 66 di Dragon Ball Super ha messo fine alla battaglia tra la Terra e Moro, il villain principale de Il Prigioniero della Pattuglia Galattica.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Per la battaglia finale l’anziano mangiatore di pianeti ha assorbito l’energia divina dell’Angelo Merus e, mediante essa, è riuscito a fondersi direttamente con le radici del pianeta Terra donandogli una forma finale devastante e spaventosa allo stesso tempo.

Unendosi con la Terra, Moro ha iniziato a prosciugare ciò di cui il pianeta è circondato facendo divenire il suo corpo una massa informe e senza coscienza.

Incapace di intendere e di volere, Moro è in grado di evocare dal sottosuolo tantissimi arti che comunque, grazie all’energia di tutti e a quella di Ub in particolare, non saranno abbastanza per fermarlo dalla sconfitta dopo che Goku distruggerà il cristallo sulla fronte.

In calce all’articolo possiamo guadare la forma finale dell’ormai scomparso villain.

Il 4 dicembre uscirà in Giappone e negozi online il Volume 14 del manga e qui possiamo guardare la copertina.

Dove leggere Dragon Ball Super in Italia

Gli eventi descritti sono stati pubblicati nel Capitolo 66 anche in Italia legalmente e gratuitamente su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia per Edizioni Star Comics.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.