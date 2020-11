Dr. Stone ha rivelato nuove aggiunte al cast e i design dei personaggi in arrivo nella seconda stagione. Annunciato dopo la fine della prima stagione lo scorso anno, è stato confermato che Dr. Stone sarebbe tornato per la sua seconda stagione nel 2021. Ora che è si avvicina l’attualmente programmata premiere di gennaio, stiamo iniziando a vedere nuovi dettagli che riguardano la serie, poiché la prossima stagione introdurrà i fan a un sacco di nuovi personaggi e situazioni mentre Senku Ishigami si scontra con Tsukasa Shishio. Perché se Senku ha alcuni forti alleati, anche Tsukasa ha i suoi.

La seconda stagione del Dr. Stone adatterà l’arco narrativo Stone Wars della serie manga originale di Riichiro Inagaki e Boichi, e questo metterà il Regno della Scienza di Senku contro l’Impero di Tsukasa. Questo Impero potrà contare su alcuni potenzialmente abili nemici e l’account Twitter ufficiale della serie ha rivelato chi darà vita alle nuove aggiunte Ukyo, Yo e Nikki nell’anime:

L’annuncio ha rivelato che Kensho Ono (Giorno Giovanna in Le Bizzarre Avventure di JoJo – Vento Aureo, Flock in L’attacco dei Giganti) sarà la voce di Ukyo Saionji, Yoshiki Nakajima (Yugo Okami in My Roommate is a Cat) sarà la voce di Yo Uei, e Atsumi Tanezaki (Rio Futaba in Seishun buta yarō, Juno in Beastars) sarà la voce di Nikki Hanada.

Ognuna di queste aggiunte gioca un ruolo cruciale nella versione manga originale dell’arco di Stone Wars, quindi i fan dell’anime vorranno di certo tenere gli occhi ben aperti quando la stagione 2 di Dr. Stone avrà finalmente inizio a gennaio 2021.

Acquistate il numero 1 del manga di Dr. Stone QUI!