Le novità anime Dynit di Gennaio 2021 vedono il debutto in DVD e Blu-ray della serie anime Case File N.221: Kabukicho, già disponibile su Amazon Prime Video, in una raccolta completa che include anche l’OVA.

Riedizioni standard per My Hero Academia Stagione 2, Promare e Gundam The Origin VI.

Di seguito tutte le novità anime Dynit di Gennaio 2021 (il 27 del mese), direttamente dal sito web ufficiale del distributore Terminal Video Italia; qui le uscite di Dicembre, qui gli annunci per il 25° anniversario.

Le novità anime Dynit di Gennaio 2021

Case File N.221: Kabukicho – The Complete Series

Ep. 1-24 + 1 OVA, Booklet, 4 DVD Euro 39,99 / 4 Blu-ray Euro 49,99

La zona Ovest del quartiere Shinjuku. Una zona residenziale e ordinata, ma basta oltrepassare un muro massiccio per trovarsi nel caos della zona Est. Mentre l’elefante di Kabukicho scandisce il tempo, nei vicoli oscuri dove i criminali tessono le loro trame…si muovono sei investigatori. Strambi, eccentrici, stravaganti! Chissà quali intriganti avventure vivranno!

Mobile Suit Gundam – The Origin VI – Rise Of The Red Comet

Blu-ray Euro 29,99

Anno U.C. 0068, Side 3, Repubblica Autonoma di Munzo. Zeon Zum Deikun, sulla base della sua teoria sull’evoluzione conquistata dai colonizzatori dello spazio, sta per proclamare la totale indipendenza dal Governo della Federazione Terrestre quando, durante il suo discorso all’Assemblea Legislativa, si accascia sul palco: per lui non c’è nulla da fare. Dopo la morte di Deikun, Jimba Ral, che faceva parte del suo entourage, accusa la famiglia Zabi di complotto. Ma questo non impedisce l’accelerata degli intrighi della famiglia Zabi, guidata dal patriarca Degwin, più che determinato ad impadronirsi del potere politico assoluto.

My Hero Academia – Stagione 2 The Complete Series

Ep.14-38, 4 DVD, Euro 39,99

Cosa significa essere un eroe? Izuku Midoriya ha le idee chiare, diventare un paladino della giustizia è il suo sogno da sempre! Quando scopre di essere stato accettato alla prestigiosa “Hero Academy” è al settimo cielo: proprio in quella scuola uno degli insegnanti è All Might, leggendario supereroe. Riuscirà Izuku, nonostante non possieda nessuna “Unicità” (l’equivalente dei superpoteri) ad affermarsi in un mondo dove quasi tutti ne possiedono una!?

Promare

Blu-ray, Euro 29,99

Sono trascorsi trenta anni dall’apparizione dei Burnish, una razza di esseri mutanti armati di fiamma, che ha distrutto metà del mondo grazie al fuoco. Quando appare un nuovo gruppo di mutanti che si fanno chiamare Mad Burnish, ha inizio l’epica battaglia tra Galo Thymos, un nuovo membro della squadra di salvataggio anti-Burnish detta Burning Rescue e Lio Fotia, il leader dei Mad Burnish.

