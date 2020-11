Le novità Anime Factory di Gennaio 2021 vedono la prosecuzione della raccolta home video, per la prima volta anche in Blu-ray Disc, della serie tv di Lamù – La Ragazza dello Spazio e della pubblicazione dei più recenti film animati di Doraemon.

Di seguito le novità Anime Factory di Gennaio 2021, come riportate dal distributore Terminal Video Italia per il 21 del mese; qui le uscite previste per Dicembre.

Le novità Anime Factory di Gennaio 2021

Lamù – La Ragazza dello Spazio Volume 2 di 4

Episodi 46 – 97, 8 DVD Euro 52,99 / 8 Blu-ray Euro 67,25

La storia narra le bizzarre avventure di un gruppo di liceali che vivono a Tomobiki, località immaginaria nel distretto cittadino di Nerima, Tokyo, dove frequentano l’omonimo Liceo. La vicenda in particolare ruota intorno ad Ataru Moroboshi, un ragazzo estremamente sfortunato e donnaiolo, e a Lamù, figlia del grande capo degli Oni giunto dallo spazio per invadere la Terra. Vestita unicamente di un bikini tigrato, Lamù s’innamora di Ataru dopo aver frainteso una sua frase per una proposta di matrimonio. Gli argomenti sono in genere la sfortuna e le avventure sentimentali di Ataru che si incrociano con gli insoliti alieni amici di Lamù o con i terrestri suoi simili dalle personalità più grottesche.

Doraemon – Il Film: Nobita e l’Isola del Tesoro

DVD Euro 12,50 / Blu-ray Euro 14,50

Doraemon, Nobita e i suoi amici (Shizuka, Gian e Suneo) decidono di vivere un’avventura nel Mar dei Caraibi, seguendo le orme dei pirati. Nobita corona così il suo sogno di diventare capitano di una nave, e di giungere alla leggendaria Isola del tesoro. Tuttavia il gruppo dovrà superare vari inconvenienti, fra cui il rapimento di Shizuka e una violenta tempesta.

