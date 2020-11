ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Da qui in avanti sono presenti spoiler per “L’assedio“, episodio 4 della stagione 2 di The Mandalorian.

La stagione 2 di The Mandalorian presenta nell’episodio 4, “L’assedio“, un errore che forse non salta troppo all’occhio a un primo impatto, ma che è davvero grossolano.

Din Djarin (Pedro Pascal) si è unito a Greef Karga (Carl Weathers) e Cara Dune (Gina Carano). Dopo aver lasciato il Bambino in una scuola locale, il trio si è imbarcato in una missione per distruggere una vicina base di ricerca imperiale con l’aiuto del Mythrol (Horatio Sanz) dalla stagione 1. Il conflitto è scoppiato quando hanno appreso che la base era stata infiltrata. Il team di montaggio di The Mandalorian, tuttavia, deve essere stato così soddisfatto delle sequenze d’azione di Star Wars da trascurare un errore sullo sfondo di una scena chiave.

Anche i franchise più popolari commettono errori di editing, ma alcuni sono più evidenti di altri. Il Trono di Spade si è reso colpevole di errori sullo schermo un bel po’ di volte, specialmente nell’ottava e ultima stagione. L’incidente più sconvolgente è avvenuto nell’episodio “L’ultimo degli Stark“, che ha avuto luogo dopo la battaglia di Grande Inverno.

Durante la festa della vittoria, si poteva vedere una tazza di Starbucks appoggiata sul tavolo immediatamente di fronte a Daenerys Targaryen. L’errore è diventato uno dei momenti più discussi dell’ultima stagione, ma ha anche ricordato agli spettatori che tutti sono umani, anche i team di produzione di progetti televisivi di alto profilo:

Invece, l’errore presente in The Mandalorian si è verificato intorno al minuto 20:23 dell’episodio “L’assedio“. Greef, Cara, Din e il Mythrol sono schierati da sinistra a destra sullo schermo mentre sono impegnati in una sparatoria con le forze imperiali. Sul lato sinistro dello schermo, un uomo in blue jeans e maglietta è apparso in piedi in uno dei corridoi della base. Il braccio dell’uomo può essere notato più facilmente perché indossa un qualche tipo di orologio o braccialetto. Visto che stava cercando di nascondersi fuori dallo schermo, deve essere stato a conoscenza delle riprese. Sfortunatamente, l’angolazione della telecamera durante la sequenza d’azione lo ha immortalato comunque:

Da brava fan dei Simpson e orgoglioso membro del Sacro Ordine dei Tagliapietre, non potevo certo non notare che questo errore è incredibilmente simile a quello presente in Il Natale che quasi non fu, film (fittizio) a basso budget del 1938 mostrati agli alunni della scuola elementare di Springfield in Tormenti di neve, episodio 8 della stagione 12:

La similitudine è tale che Homer Simpson penserebbe non a un errore, ma una citazione dei Simpson in The Mandalorian.

Acquistate il peluche di The Child (Baby Yoda) QUI!