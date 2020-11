L’ascesa di Demon Slayer come uno dei franchise Shonen più popolari al mondo oggi è certamente qualcosa di cui meravigliarsi, e sembra che la polizia di Hong Kong se ne sia persino accorta, creando una mascotte che sta chiaramente usando l’aspetto estetico e l’abbigliamento del protagonista, Tanjiro. Ebbene, la nuova mascotte in questione è stata soprannominata “il piccolo acino d’uva”.

Questa mascotte ha una sorprendente somiglianza con Tanjiro, e brandisce anche una spada per lanciare un attacco ispirato direttamente dal franchise che è riuscito a superare l’enorme e spericolata epopea di Eiichiro Oda conosciuta come One Piece, quando si tratta di vendite complessive di manga!

“Il piccolo acino d’uva” è ora usato dalla polizia di Hong Kong come personaggio per promuovere un programma antifrode. Anche se la storia di Tanjiro potrebbe essere giunta al termine nel manga di Demon Slayer, il primo lungometraggio della serie, Mugen Train, sta infrangendo i record al botteghino in Giappone e ci saranno sicuramente più stagioni della serie televisiva in arrivo nel futuro.

La polizia di Hong Kong ha condiviso questo nuovo personaggio controverso così marcatamente ispirato all’aspetto di Tanjiro di Demon Slayer, l’eroe che sta tentando di liberare il mondo dai demoni mentre cerca anche una cura per la condizione demoniaca di sua sorella che ha cambiato le loro vite per sempre.

Ecco qui di seguito il comunicato originale della polizia di Hong Kong che mostra la sua nuova mascotte:

