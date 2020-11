Le uscite Star Comics del 25 Novembre 2020 vedono la conclusione della miniserie in cinque volumi Raisekamika di Hajime Segawa, già autore di Ga-Rei e Tokyo ESP (editi da Planet Manga).

Proseguono i cofanetti di Ranma e Capitan Tsubasa, insieme ai nuovi volumi di Yona e Baptism.

Di seguito tutte le uscite Star Comics del 25 Novembre 2020, qui le novità di Dicembre e qui quelle di Gennaio 2021.

Le uscite Star Comics del 25 Novembre 2020

STAR LOLLIPOP 9

IN FORNO! IL LIBRO DI RICETTE DI PUSHEEN

Claire Belton, Susanne Ng

21×21, cartonato, 240 pp, colore, € 19,90

Per festeggiare il decimo compleanno di Pusheen (il micio più famoso di internet, con nove milioni di fan!), cosa c’è di meglio che un libro di ricette, pieno di tanti dolci, biscotti e torte colorati e divertenti? Gli amanti dei gatti e della cucina non potranno non apprezzare il ricettario di Pusheen, che contiene quaranta imperdibili ricette, ispirate dalla simpatica miciona. Come se non bastasse, ogni manicaretto avrà effettivamente la forma di Pusheen… Un compendio adatto per aspiranti chef e pasticceri di ogni età.

STAR COLLECTION 10

RANMA 1/2 COLLECTION 3 (di 5)

Rumiko Takahashi

13×18, B, b/n e col., con alette, € 28,00

L’intera saga di Ranma ½, nell’apprezzata edizione New Edition, diventa disponibile in cinque pratici cofanetti.

Contiene Ranma ½ New Edition voll. 9-12.

STAR COLLECTION 11

CAPITAN TSUBASA COLLECTION 3 (di 5)

Yoichi Takahashi

13×18, B, b/n, con alette, € 24,00

Ritorna l’edizione definitiva della serie calcistica per eccellenza!

Cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volumi da 350 pagine. Appassionatevi alle sorprendenti imprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti di gloria!

Contiene Capitan Tsubasa New Edition voll. 9-12.

GUNDAM UNIVERSE 77

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION 13

Masato Natsumoto, Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,50

“I Mobile Suit che portano il nome Gundam sono tutti destinati a una fine burrascosa… e lo stesso vale per i loro piloti…”. Sarà questo il destino che seguirà anche lo scontro tra Anavel Gato e Uraki? Mentre l’oscurità della guerra si addensa sempre più, ha inizio una nuova battaglia tra la Delaz Fleet e le forze federali, pronte a impiegare la loro potente arma a raggi solari, il Solar System II!

STORIE DI KAPPA 299

RAISEKAMIKA 5

Hajime Segawa

13×18, B, 240 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Kamika e i suoi compagni si trovano ad affrontare uno dopo l’altro una serie di potenti nemici, quando a un certo punto… ecco comparire sul campo di battaglia Okuninushi-no-mikoto e Raise brandendo la spada Kusanagi, l’arma più potente di tutte!

AMICI 271

PERFECT WORLD 9

Rie Aruga

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Tsugumi e Itsuki si sono rimessi insieme e Koreeda, non appena viene a saperlo, esce da solo di scena. Nel frattempo l’ulcera da decubito di Itsuki peggiora e il ragazzo viene ricoverato d’urgenza in ospedale. Tsugumi si precipita da lui e anche Nagasawa, preso atto del legame che unisce i due ragazzi, decide di farsi silenziosamente da parte. Ma c’è ancora qualcuno contrario alla loro relazione, vale a dire il padre di Tsugumi, e sembra che nulla possa fargli cambiare idea. All’improvviso, però, le sue condizioni di salute si aggravano…

TURN OVER 242

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 19

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Mentre il gruppo di Yona si prepara ad accamparsi per la notte, Shin-ah trova nella foresta la statua di un drago in pietra. Quando si accorge che Ao è finito nella bocca del drago e sta per essere divorato, istintivamente taglia la testa della statua, dalla quale, all’improvviso, esce qualcosa di terribile e minaccioso… E in fondo al volume, un imperdibile capitolo extra su Hak e Yona nel periodo in cui vivevano ancora al castello!

GHOST 187

MISSIONS OF LOVE 17

Ema Toyama

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Yukina viene ricattata da Hisame, che le ordina di innamorarsi di lui se non vuole che riveli a Shigure chi si cela sotto il nome della scrittrice di romanzi Yupina. La ragazza si ritrova così tra due fuochi: la sottomissione assoluta agli ordini di Hisame e i suoi sentimenti per Shigure! Ma in realtà, Hisame ha anche un altro piano…

TARGET 103

I DIPINTI MALEDETTI 7

Hachi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n e colore, con sovraccoperta, € 4,90

Grazie al sigillo di Loki, Miguel, capo di Asgardhr, la Prigione dei Cieli, scopre che i suoi ricordi sono stati manipolati dalla Sacra Fondazione dei Mecenati. A quel punto, pentitosi di aver contribuito ad attuare la giustizia distorta dell’organizzazione, prende una drastica e inaspettata decisione. Nel frattempo, la Fondazione, che cerca di catturare Lice e Sachsen, rivela la verità sul segreto della tomba della Strega e l’identità del proprio fondatore, notizia che turba profondamente Loki e la piccola sosia di Aisya…

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 21

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, 208 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 5,90

Harold ha fatto irruzione al Divino Altare del Jipang per impadronirsi del sacro strumento delle maree. Nonostante lo abbia affrontato con coraggio, Isari si ritrova a terra in fin di vita, ma ecco apparire Beser, risvegliatosi come nuovo Maestro della Saggezza! Nel frattempo, il vecchio Fang e Yao, confinati in un’altra dimensione, incontrano la fenice Lamia, scoprendo che il luogo in cui si trovano è proprio l’interno del suo uovo…

UMEZZ COLLECTIONN 9

BAPTISM 2

Kazuo Umezz

15×21, B, 400 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 17,00

Sakura, decisa a prendere il posto della moglie di Tanigawa, terrorizza la donna per fare in modo che il marito la creda pazza. Il maestro, sempre più disorientato, comincia a credere alle menzogne della sua giovane ospite, tanto da permetterle di insinuarsi sempre più nell’intimità della sua casa… Riuscirà Sakura a portare a termine il suo terrificante piano?

