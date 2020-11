U-Treasure è un designer di gioielli giapponese che costantemente entusiasma i fan di anime e videogiochi con le sue eleganti collezioni di gioielli.

Dalle fedi nuziali ispirate a One Piece alle collane a tema Ditto per i fan dei Pokémon, c’è un’ampia varietà tra cui scegliere e i fan del designer di gioielli saranno entusiasti di apprendere che sarà presto disponibile per l’acquisto un nuovo articolo in edizione limitata. Per il prossimo inverno, U-Treasure lancerà una collana che incorpora le incantevoli sagome di Alolan Vulpix e di Alolan Ninetales.

La collana presenta una sagoma di Alola Ninetails sullo sfondo di un fiocco di neve mentre un Vulpix di Alola si arrampica su uno degli angoli del fiocco di neve. I frammenti di resina alternati che simulano l’effetto visivo dell’acquamarina a simboleggiare l’azzurro del cielo forniscono un aspetto colorato ma sofisticato. Per coloro che sono fan dei Pokémon di tipo Ghiaccio, la collana è l’aggiunta perfetta per qualsiasi collezione di gioielli.

Inoltre, gli acquirenti interessati possono scegliere tra tre opzioni per il metallo della collana: argento, oro bianco 18 carati e platino. A seconda del metallo scelto, il prezzo sarà rispettivamente di 17.600 yen (circa 142 euro), 132.000 yen (circa 1.070 euro) e 143.000 yen (circa 1.160 euro). Indipendentemente dal metallo scelto, questa collana chic sarà senza dubbio un meraviglioso regalo!

I preordini per la collana inizieranno a partire dal 23 novembre a mezzogiorno e finiranno alle 23:59 del il 25 dicembre. Le collane possono essere acquistate presso i negozi U-Treasure di Shinjuku e Ikebukuro, nonché online qui.

