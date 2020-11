ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Come abbiamo avuto modo di leggere tra le nostre pagine, a seguito della pubblicazione del capitolo numero 66 di Dragon Ball Super, la storia dell’opera scritta da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro ha iniziato la fase di congiungimento con il finale di Dragon Ball, la storica opera madre del maestro Toriyama, grazie all’apparizione di Ub.

Le storie iniziano ad avvicinarsi

Ricordando che Dragon Ball Super si pone temporalmente tra gli eventi della sconfitta di Majin Bu e la fine di Dragon Ball con la partenza di Goku per allenare il giovane Ub, l’apparizione della reincarnazione di Majin Bu in questo recente capitolo è l’inizio dell’obiettivo narrativo tanto atteso dagli appassionati.

Non a caso, nel Capitolo 66 si è conclusa la battaglia tra Moro e Goku e quindi si presuppone che nel prossimo di dicembre inizierà una nuova saga.

Che la nuova saga sarà il momento (canonico) che finalmente consacrerà l’inclusione di Ub nel cast di Dragon Ball in maniera definitiva, magari adattando gli ultimi eventi di Dragon Ball Z, per poi slanciarsi in quel qualcosa di nuovo che si lascerà alle spalle la storia originale?

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.

Ricordiamo che il 4 dicembre uscirà in Giappone e negozi online il Volume 14 del manga e qui possiamo guardare la copertina.

Dove leggere Dragon Ball Super in Italia

Gli eventi descritti sono stati pubblicati nel Capitolo 66 anche in Italia legalmente e gratuitamente su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia per Edizioni Star Comics.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.