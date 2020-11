ll 4 novembre 2020 è uscito in Giappone e negozi online l’artbook ufficiale di The Promised Neverland, il manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu dal 2016 al 2020 su Weekly Shonen Jump, all’interno del quale è anche presente un’interessante intervista ai due autori.

Come abbiamo riportato, gli artisti giapponesi hanno parlato del futuro del franchise in termini di produzioni a fumetto, ma hanno anche espresso il loro giudizio sull’adattamento anime a cura di CloverWorks.

In attesa della seconda stagione animata in arrivo il 7 gennaio 2021, ecco cosa hanno dichiarato i due autori sull’anime, in particolare su alcune differenze emerse, ispirato al loro manga:

Kaiu Shirai: “Io credo che la produzione sia stata perfetta. In merito alla conversazione tra Emma e madre Isabella sul muro dell’orfanotrofio penso che sia stata gestita bene, seppur con una angolazione differente rispetto al manga. Mi piace poichè sono una persona che adora le scene esaltanti, quindi non lascerei che qualcuno ne parli male“.

La Demizu ha preso parte alla dichiarazione del collega:

“Ho davvero amato quella scena nell’anime. Tuttavia se dovessi scegliere, gradirei la versione originale”.

Ricordiamo che la seconda stagione animata esordirà in Giappone il 7 gennaio 2021. La prima è andata in onda nel 2019 e in Italia è disponibile legalmente e gratuitamente con sottotitoli in italiano su VVVVID.

The Promised Neverland: le prossime uscite del manga confermate

La serie manga di The Promised Neverland si è conclusa con successo a giugno 2020, ma effettivamente non è finita qui per il franchise.

The Promised Neverland ritornerà, successivamente, dal 11 dicembre 2020 al 11 gennaio 2021 con un capitolo speciale da 19 pagine in occasione della mostra illustrativa che si terrà a Tokyo (Roppongi Hills). Sono state diffuse delle prime pagine in bozza che possiamo recuperare qui.

Ancora, la stessa Demizu-sensei ha dichiarato di essere a lavoro su altre storie di The Promised Neverland i cui dettagli sono ignoti al momento.

The Promised Neverland

The Promised Neverland è stato scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, sulle pagine della rivista settimanale di Weekly Shonen Jump, dal 1° agosto 2016 al 15 giugno 2020. Il manga si compone di 181 capitoli totali con 19 volumi pubblicati.

In Italia l’opera è edita da J-POP con i primi 17 volumi e la prima light novel già disponibili.

Prodotta da CloverWorks, la prima serie animata ispirata al manga è stata trasmessa in Giappone da gennaio a marzo 2019. In Italia è visibile legalmente con sottotitoli in italiano attraverso la piattaforma streaming VVVVID. La seconda serie anime arriverà dal 7 gennaio 2021.

TOHO il 18 dicembre 2020 distribuirà nei cinema giapponesi il primo film live-action con attori reali in carne ed ossa ispirato alla serie manga. E’ stata anche annunciata una serie live action statunitense prodotta da FOX per Amazon.

“Emma, Norman e Ray vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco, accuditi da un’amorevole “mamma”. La loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere “adottato”, e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga. Inizia un letale gioco del gatto con il topo!”

Acquistate ORA “The Promised Neverland 17” – J-POP