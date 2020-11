Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 23 al 29 novembre. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer e Nathan Never, mentre arriva il cofanetto di Attica.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 23 al 29 novembre – Inediti

DRAGONERO MAGAZINE 2020

di Luca Enoch, Luca Bonessi, Cristiano Cucina e Vincenzo Riccardi

176 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 7,50

L’appuntamento annuale con il fantastico italiano ha un nome: Dragonero Magazine!

Quest’anno è dedicato ai nani, infaticabili minatori, esperti fabbri e rissosi attaccabrighe, presenza imprescindibile in ogni fantasy che si rispetti. Le storie a fumetti sono tutte sceneggiate da Luca Enoch, tra i disegnatori ritroviamo il veterano Cristiano Cucina, Luca Bonessi, entrato da poco nello staff ma già amatissimo dai lettori, e Vincenzo Riccardi. Ai colori, rispettivamente, ci sono la new entry Martina Saviane, un gigante del colore come Andres Mossa, apprezzatissimo in Italia e all’estero per i suoi lavori, e Alessandra Baccaglini, che, ormai da tempo, ha mostrato le grandi qualità che possiede.

ODESSA 19 – RESISTENZA 1 Storie di mondi

di Davide Rigamonti ed Emanuele Boccanfuso

96 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 5,90

Un’astronave di deportazione si muove nello spazio. Al suo interno, centinaia di specie aliene sono rinchiuse nelle sfere di contenzione. Dentro a ogni sfera, si intrecciano storie, avventure, drammi e imprese eroiche. Prima che Mozok lanciasse l’impulso psichico che generò Nuova Odessa… Prima che il suo corpo si amalgamasse a quello di Yakiv… Prima che il conto alla rovescia cominciasse insieme alla costruzione dell’Arma… Allora, esisteva soltanto un manipolo di prigionieri… e il Serraglio 457.

DYLAN DOG 411

Il terzo giorno

di Claudio Chiaverotti e Piero Dell’Agnol

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

È scoccata l’ora della resa dei conti tra Mana Cerace e la sua acerrima nemesi, l’Indagatore

dell’Incubo. Come riuscirà Dylan Dog, più in difficoltà che mai, ad avere la meglio ancora una volta sul suo storico avversario? E quale sarà il destino del malefico Signore delle Ombre?

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 23 al 29 novembre – Ristampe

TUTTO TEX N° 596 OLTRE IL FIUME

uscita: 25/11/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112157104500596

Soggetto: Claudio Nizzi

Sceneggiatura: Claudio Nizzi

Disegni: José Ortiz

Copertina: Claudio Villa

Lo stregone Ukasi convince Cane Giallo, un tempo capo degli Utes, a riprendere il comando della tribù e ad attaccare i Navajos, con l’intento di impadronirsi dei loro giacimenti d’oro. I quattro pards non hanno intenzione di assistere inermi al saccheggio e rispondono all’attacco di Cane Giallo e i suoi uomini. Ma gli Utes sono più agguerriti che mai e persino Tex viene sorpreso dalla loro furia!

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 23 al 29 novembre – Volumi

NATHAN NEVER Destinazione Luna

di Bepi Vigna e Sergio Giardo

80 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-6961-569-6

€ 18,00

Dopo il successo di Nathan Never. Stazione Spaziale Internazionale, Sergio Bonelli Editore

e l’Agenzia Spaziale Italiana tornano a collaborare per un nuovo volume di Nathan Never,

un’avventura tra scienza e fantascienza che ripercorre le tappe dell’appassionante storia delle grandi missioni spaziali, dall’Apollo 11 al Lunar Gateway, che hanno reso reale uno dei più antichi sogni dell’uomo: conquistare la Luna!

LA MANO NERA

di Onofrio Catacchio

128 pagine – 22 x 31 cm

B/N, cartonato

ISBN 978-88-6961-562-7

€ 20,00

All’alba del Ventesimo secolo, New York è una città in fermento. Un brulicante formicaio di ambizioni, speranze, miserie che giungono dal Vecchio Mondo, a bordo delle navi che solcano l’Atlantico. Il sovraffollato quartiere di Little Italy, in particolare, è divenuto culla di

una spietata confraternita criminale che la polizia della Grande Mela è costretta a fronteggiare… Joe Petrosino è l’uomo giusto al posto giusto: insieme alla sua squadra – l’“Italian Branch” – sa come muoversi nei vicoli della metropoli per rispondere colpo su colpo alle trame omicide della… Mano Nera. Il racconto a fumetti di una biografia esemplare, un volume avvincente e accurato nella documentazione storica che non teme il confronto con i grandi film che hanno raccontato questo pezzo di storia americana.

NATHAN NEVER Dopo l’Apocalisse

di Michele Medda, Riccardo Secchi e Giancarlo Olivares

400 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-6961-559-7

€ 15,00

Una raccolta di storie – una lunga saga thriller in tre parti e un’avventura dai toni più intimisti – dedicata all’Agente Speciale Alfa. Sono passati tre anni dalla fine del conflitto che ha cambiato per sempre il destino del mondo di Nathan Never. In questo scenario, Nathan entra a far parte di una task force che ha il compito di investigare sui misteri che stanno dietro la morte del procuratore Sara McBain. Ben presto l’indagine prende una piega inaspettata: qualcuno infatti sta cercando di far fuori l’unico testimone dell’accaduto…

CANI SCIOLTI Milano spara

di Gianfranco Manfredi e Sergio Gerasi

144 pagine – 22 x 30 cm

B/N, cartonato

ISBN 978-88-6961-560-3

€ 22,00

Un nuovo capitolo della saga a fumetti che racconta, attraverso la vita, pubblica e privata, di un gruppo di giovani, gli anni più caldi della nostra storia recente. Siamo ormai nel 1976: assistiamo alla tempestosa storia d’amore tra Deb e Betty, al dilagare della cocaina sulla metropoli e al battesimo dei nuovi “eroi” della mala milanese. E proprio quell’anno, il 17 novembre, la città è teatro di un sanguinoso conflitto a fuoco tra le forze di polizia e la banda Vallanzasca all’esattoria civica di Piazza Vetra a Milano. Qualcuno, presente al fattaccio, rischia la pelle. E i guai sono appena iniziati…

DYLAN DOG. I RACCONTI DI DOMANI – BREVI CENNI SULL’UNIVERSO E TUTTO IL RESTO

uscita: 26/11/2020

Tipologia: Cartonato

Formato: 22 x 29,7 cm, colore

Pagine: 64

Soggetto: Tiziano SclaviSceneggiatura: Tiziano SclaviDisegni: Giorgio PontrelliCopertina: Giorgio PontrelliColori: Sergio Algozzino

Faccio dei sogni devastanti. Non li ricordo mai. So solo che mi sveglio piangendo e tremando. Mi sveglio. E allora comincia l’incubo.

