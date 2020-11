I prossimi film Disney Crudelia, Pinocchio e Peter Pan & Wendy potrebbero arrivare direttamente in streaming su Disney+. La Casa di Topolino, vista l’emergenza mondiale legata al COVID-19, sta pensando (come riporta GT) di dirottare queste nuove uscite del 2021 direttamente in streaming.

Ancora nessun dettaglio circa le eventuali modalità di fruizione su Disney+: i film potrebbero essere inclusi nell’abbonamento (come succederà con Soul), oppure si dovrà pagare un costo extra per la visione (come già successo invece col live-action di Mulan).

La notizia arriva dopo che anche Warner Bros. ha annunciato l’arrivo in streaming (solo per un mese però) di Wonder Woman 1984, sulla piattaforma HBO Max. Di certo, anche passata la pandemia, il mondo della distribuzione non sarà più lo stesso.

Tutti infatti si chiedono se, visto il successo dei servizi streaming, qualora i cinema torneranno aperti non si rifletterà comunque sulla possibilità di lanciare qualche film anche in streaming.

Crudelia, uno dei nuovi film Disney

Nei panni di una giovane Crudelia, aspirante stilista nella Londra degli anni ’70, ci sarà Emma Stone. La protagonista cercherà di recuperare il medaglione ricevuto in eredità dalla mamma defunta, rubato da una ricca e crudele donna chiamata la Baronessa, interpretata da Emma Thompson.

Stando a quanto riportato da Variety, Joel Fry (Hizdahr zo Loraq ne Il Trono di Spade) vestirà i panni di Jasper, mentre in quelli di Orazio doveremo Paul Walter Hauser (I, Tonya): la loro presenza spiegherà come il duo si è conosciuto, e non è escluso che possano lavorare al servizio della Baronessa.

Pinocchio, uno dei nuovi film Disney

Pinocchio sarà diretto da Robert Zemeckis, con la sceneggiatura scritta dal regista insieme a Chris Weitz (Cenerentola, Rogue One: A Star Wars Story).

Secondo quanto precedentemente riprotato da The Illuminerdi, risulta confermato come Tom Hanks sia in trattative per il ruolo di Geppetto. Inoltre, Stephen Graham (Rocketman) e Alan Cumming (The Good Wife, GoldenEye, X-Men 2) dovrebbero essere stati scelti per due ruoli principali nel film.

Stando a quanto riferito, Graham dovrebbe essere il Postiglione, cocchiere così descritto:

Una figura sinistra e oscura che è nota per aver attirato i ragazzini nel Paese dei Balocchi dove vengono trasformati in asini.

Mentre Cumming dovrebbe essere la Volpe:

Una volpe letterale e metaforica. Un furbo truffatore. Incoraggia Pinocchio a smettere di andare a scuola e lo vende al circo.

Secondo le descrizioni ufficiali dei personaggi, il primo sarà un ruolo dal vivo, mentre la Volpe vista nel film d’animazione originale sarà un personaggio animato (quindi l’attore presterà solo la voce).

Peter Pan & Wendy, un nuovo film Disney