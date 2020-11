Le uscite Planet Manga del 26 Novembre 2020 segnano la conclusione del manga basato sul romanzo Io e Mr. Fahrenheit She Likes Homo, Not Me e il continuo della nuova edizione deluxe de L’Immortale.

Sul fronte ristampe tornano disponibili alcuni numeri di Arte, Black Clover e de L’Immortale.

Di seguito tutte le uscite Planet Manga del 26 Novembre 2020, qui le novità di Gennaio 2021.

Le uscite Planet Manga del 26 Novembre 2020 – Novità

Io e Mr. Fahrenheit She Likes Homo, Not Me 3

di Naoto Asahara, Akira Hirahara

7,00 €

SULLE NOTE DEI QUEEN, UN FINALE CHE VI COLPIRÀ DRITTI AL CUORE! Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta a scuola con un gesto estremo, Jun si rende conto che c’è un desiderio al quale gli è impossibile rinunciare. E che l’unica maniera per andare avanti è prendere una decisione drastica…

L’Immortale Complete Edition 12

di Hiroaki Samura

14,90 €

BRACCATO DAGLI UOMINI DI HABAKI, L’ITTORYU È PRONTO A REAGIRE… In una notte intrisa di sangue, Kagehisa Anotsu e i suoi fedelissimi dispensano morte per ricordare al mondo che l’Ittoryu è ancora pericoloso. Ma non c’è pace nemmeno per Manji e Rin, adesso che dal passato è tornato qualcuno a reclamare vendetta…

Le uscite Planet Manga del 26 Novembre 2020 – Ristampe

Arte 4

5,50 €

Arte sembra aver finalmente conquistato una sua posizione nella comunità artigiana di Firenze, ma un’inattesa proposta di lavoro rischia di portarla lontano dalla bottega di Leo e dalla città. Il nobile Juri Falier, colpito dal suo stile e dalla sua tempra, intende portarla con sé a Venezia per affidarle un delicato incarico.

Black Clover 12

4,90 €

Dopo la battaglia nella foresta delle streghe, per Asta e i membri del Toro Nero è il momento di riposarsi. Quale occasione migliore del grande evento annuale che proclama i risultati conseguiti dalle compagnie dei Cavalieri Magici? Ma durante i festeggiamenti, il re di Clover fa un importante annuncio che mette in subbuglio tutti i maghi!

Black Clover 13

4,90 €

Re Augustus ha annunciato la creazione dei Royal Knights, un nuovo corpo speciale che radunerà i migliori maghi del reame. I Cavalieri Magici sono ormai pronti a darsi battaglia per primeggiare nell’esame di selezione: ha inizio la più spettacolare sfida di magia del Regno di Clover!

Gleipnir 1

7,00 €

Cosa succederebbe se all’improvviso ti trasformassi in un mostro? Shuichi Kagaya è un liceale come tanti, ma possiede un misterioso potere. Claire Aoki, morbosamente estroversa, ne scopre il segreto ed è pronta a combattere dentro di lui per scoprire chi siano questi essere osceni… Una nuova serie d’azione e mistero con una conturbante protagonista.

L’Immortale – Complete Edition 1

14,90 €

NUOVA EDIZIONE DELUXE E COPERTINE INEDITE PER IL CAPOLAVORO DI HIROAKI SAMURA Torna l’appassionante saga storica di un grande maestro del manga. Il sangue di cento uomini macchia le mani del ronin Manji che, per liberarsi dal peso di un corpo che non può morire, è pronto a lavare le proprie colpe prendendo la vita di mille criminali…

L’Immortale – Complete Edition 4

14,90 €

LA STRADA DELLA VENDETTA IMPONE DI ESSERE PERCORSA FINO IN FONDO Mentre Manji e gli uomini del Mugairyu sono a caccia di indizi su Kagehisa Anotsu, la giovane Rin abbandona ogni titubanza e si prepara a scommettere la sua stessa vita pur di cogliere l’opportunità di avvicinarsi al nemico.

Nana – Reloaded Edition 10

6,50 €

UNO SCANDALO IN VISTA PER LE PROTAGONISTE… Nana Komatsu e Nana Osaki sembrano ormai divise dal Grande Demone Celeste, che si concretizza in una combinazione di stupide coincidenze, parole non dette e disavventure assortite. Le loro esistenze si ricongiungeranno grazie a qualcosa di inaspettato…

Vagabond Deluxe 6

7,00 €

Duramente sconfitto e ferito, nel corpo come nell’orogoglio, Musashi Miyamoto viene accolto da Inei Hozoin, vecchio maestro del tempio. Addestrando Musashi, Inei intende rendere più forte anche Inshun, il cui limite consiste proprio nel non trovare avversari alla propria altezza. Ma anche un altro personaggio si troverà al centro dell’attenzione: Matahachi Honiden, giunto nella città di Osaka. Takehiko Inoue inserisce infatti una nuova sottotrama.

