Scopriamo tutte le novità e le chiusure Image Comics di febbraio 2021 grazie alle uscite ufficiali previste proprio per il primo mese del nuovo anno nelle fumetterie e librerie americane rese note nella tarda serata di ieri dall’editore.

Le novità e le chiusure Image Comics di febbraio 2021 – le novità

Sono quattro le nuove serie in partenza fra le novità e le chiusure Image Comics di febbraio 2021.

RADIANT BLACK #1 di KYLE HIGGINS & MARCELO COSTA

Nathan Burnett ha 30 anni e la sua vita non è un granché: si barcamena fra due lavori ma è pieno di debito per questo è costretto a ritornare a vivere con i suoi genitori. È in quel momento che scopre come sbloccare il Radiant, un potere cosmico che può cambiare per sempre la sua vita… l’unico problema è che questo potere non è il suo ma di alcuni essere che ora vogliono riprenderselo!

STRAY DOGS #1 (di 5) di TONY FLEECS & TRISH FORSTNER

Lilli & Il Vagabondo incontra Il Silenzio degli Innocenti! Sophie non ricorda cosa sia successo e neanche come sia finita in questa casa. Non riconosce gli altri cani ma sa che qualcosa di terribile è accaduto.

DEEP BEYOND #1 (di 12) di Mirka Andolfo, David Goy & Andrea Broccardo

Deep Beyond è ambientato in una Terra futura tossica e sottopopolata, devastata dalle terribili conseguenze del millennium bug, che ha causato disastri significativi e uno stop alla civiltà come la conosciamo. La sopravvivenza dell’intera umanità – e, forse, del pianeta stesso – è gestita da un piccolo numero di persone. Qui un gruppo di scienziati cerca di capire e studiare cosa si nasconde nelle profondità dell’abisso. Sotto potrebbe nascondersi qualcosa di misterioso e pericoloso, persino qualcosa che potrebbe portare a una catastrofe ancora più distruttiva.

TWO MOONS #1 di John Arcubi & Valerio Giangiordano

Un giovane pawnee, Virgil Morris, soprannominato Two Moons, sta combattendo contro l’Unione durante la Guerra Civile. Improvvisamente però il suo retaggio sciamanico inizierà a perseguitarlo anche sul campo di battaglia!

Le novità e le chiusure Image Comics di febbraio 2021 – le chiusure

Sono due le chiusure previste fra le novità e le chiusure Image Comics di febbraio 2021.

RAT QUEENS #25 di RYAN FERRIER & MORITAT, CASEY SILVER

Si conclude la serie fantasy umoristica, con una vita editoriale molto travagliata, pubblicata in Italia da saldaPress.

SEVEN TO ETERNITY #17 di RICK REMENDER, JEROME OPEÑA & MATT HOLLINGSWORTH

Si conclude anche la serie fantasy di Rick Remender, Seven to Eternity pubblicata in Italia da Panini Comics.

