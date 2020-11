Katee Sackhoff, nota per aver interpretato Kara Thrace nella serie Battlestar Galactica, ha recentemente debuttato nella seconda stagione di The Mandalorian come Bo-Katan Kryze.

Intervista da Variety, l’attrice ha parlato della sua esperienza sul set dopo aver prestato la propria voce al personaggio nelle serie animate Star Wars The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Conoscere bene il personaggio non significava automaticamente saperlo interpretare dal vivo, ha spiegato Katee Sackhoff, per la quale vestire i panni di Bo-Katan è stata una esperienza completamente diversa, inizialmente difficile — una sfida, insomma.

Ad aiutarla sul set la regista e attrice Bryce Dallas Howard, senza la cui presenza e consigli non avrebbe potuto farcela.

L’attrice ha poi rivelato che una delle cose più divertenti è stata la definizione dell’aspetto di Bo-Katan, in modo che mantenesse tutti quei tratti che sono familiari ai fan delle serie animate — dal colore dei capelli alla cicatrice sulla fronte — senza che stridesse con lo stile della serie.

Il colore dei capelli è stato reso un po’ più scuro, le sopracciglia un po’ più sottili; ma tutti i dettagli sono rimasti al loro posto, rendendo il personaggio riconoscibile e visivamente amalgamato al resto della produzione.

Interrogata invece da Deadline a proposito di uno spin-off insieme a Cara Dune, Katee Sackhoff ha risposto di essere all’oscuro sulla vicenda.

Katee Sackhoff e The Mandalorian

Katee Sackhoff recita insieme a Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

Per quanto riguarda i prossimi progetti seriali su Star Wars, sono confermate la miniserie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, la serie prequel del film Rogue One – A Star Wars Story e una serie tutta al femminile a cura di Leslye Headland — autrice della serie Russian Doll per Netflix.

Lucasfilm non ha ancora confermato la stagione 3 di The Mandalorian, che Jon Favreau ha invece già anticipato; si rumoreggia invece su spin-off dedicati a Boba Fett e ad Ahsoka Tano.

