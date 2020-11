L’autore del celeberrimo Il Signore degli Anelli JRR Tolkien sarà anche morto nel 1973, ma la sua eredità continua a farsi sentire nella cultura popolare, non solo perché le sue opere ispirano nuovi film e programmi TV, ma anche perché gli editori continuano a pubblicare materiale inedito.

Una nuova raccolta di materiale autorizzato dalla fondazione di Tolkien, The Nature of Middle-Earth, sarà pubblicata nel giugno 2021 da HarperCollins; l’editore promette che il nuovo materiale “trasporterà i lettori nel mondo di Silmarillion, Racconti Incompiuti e Il Signore degli Anelli “, come si può leggere in questa intervista rilasciata a The Guardian. La prima incursione di Tolkien nella Terra di Mezzo avvenne nel 1937 con Lo Hobbit, mentre i suoi libri Il Signore degli Anelli debuttarono a metà degli anni ’50.

“Per lui, la Terra di Mezzo era parte di un intero mondo da esplorare“, ha commentato Chris Smith, vicedirettore editoriale di HarperCollins. “E gli scritti in The Nature of Middle-Earth rivelano i viaggi che ha intrapreso mentre cercava di comprendere meglio la sua creazione unica“.

Smith ha inoltre aggiunto che la nuova collezione è “un vero scrigno di tesori che offre ai lettori la possibilità di sbirciare al di sopra della spalla del professor Tolkien proprio nel momento della scoperta: e in ogni pagina, la Terra di Mezzo è nuovamente riportata a una vita straordinaria“.

Fortunatamente, questo non è l’unico contenuto della Terra di Mezzo in arrivo, poiché Amazon Studios sta attualmente sviluppando una serie TV ambientata nella mitica terra.

Nonostante la pandemia di coronavirus che ha colpito una serie di produzioni cinematografiche e televisive in tutto il mondo, la natura isolata della Nuova Zelanda ha permesso alla serie di riprendere la produzione più rapidamente rispetto ai programmi TV realizzati in altre parti del mondo.

Acquistate la trilogia cinematografica di Il Signore degli Anelli – Extended Edition (6 Blu-Ray+9 DVD) QUI!