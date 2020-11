Haikyu Stagione 4 Parte 2, il climax della partita contro l’Inarizaki nel nuovo PV

Haikyu Stagione 4 Parte 2 (Haikyu!! To the Top 2nd season) è in corso di trasmissione in Giappone dallo scorso 3 Ottobre, dopo essere slittata dal previsto mese di Luglio a causa della pandemia.

Toho Animation ha pubblicato un nuovo video promozionale sul climax della sfida tra i licei Karasuno e Inarizaki, che possiamo guardare in apertura di pagina.

Ricordiamo che recentemente Yamato Video ha annunciato la prossima diffusione di Haikyu Stagione 4 Parte 2 in streaming (insieme alla stagione 3).

A proposito di Haikyu Stagione 4 Parte 2

Haikyu Stagione 4 Parte 2 prosegue la fortunata trasposizione anime dello shonen manga sportivo di Haruichi Furudate; come già detto è in corso di trasmissione sui circuiti MBS, TBS e BS-TBS dal 3 Ottobre 2020.

È pianificata in 12 episodi, corrispondenti alle puntate 14-25 della quarta stagione.

L’anime è una produzione Dentsu, Mainichi Broadcasting System, Movic, Sony Music Entertainment, TOHO Animation e Shueisha.

Le animazioni sono realizzate da Production I.G (Psycho Pass) per la regia di Masako Satou (Welcome to the Ballroom).

La prima parte è disponibile su Paramount Network in streaming nella edizione in lingua originale con sottotitoli.

Al Karasuno Kageyama viene selezionato per il Ritiro giovanile nazionale, mentre Tsukishima è scelto per un ritiro delle matricole promettenti della prefettura. Hinata, non sopportando l’idea di venire lasciato indietro, cerca un modo di intrufolarsi.

Aspettando Haikyu Stagione 4 Parte 2

In attesa della distribuzione in Italia dell’ultima parte di Haikyu Stagione 4, possiamo leggere il manga originale di Haruichi Furudate, serializzato in origine sul settimanale Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 20 Febbraio 2012 al 20 Luglio 2020.

Composto da 45 volumi complessivi, nel nostro paese sta uscendo per Edizioni Star Comics (38 volumi finora):

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere la lunga e faticosa via per diventare un giocatore di primo livello! Con la squadra del club d’istituto il ragazzo si trova anzitutto ad affrontare il torneo interscolastico, durante il quale dovrà fare i conti con avversari molto più preparati. Le sconfitte, però, servono per fortificare lo spirito, così Shoyo non si arrende, anzi…È sempre più determinato a sfondare!

